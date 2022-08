Jean Carmelo De Grazia comparte un post de agradecimiento con su hija de 4 años

Entornointeligente.com /

El actor Jean Carmelo De Grazia no tiene miedo de mostrar su amor y afecto por sus hijas.

La estrella de acción, de 50 años, publicó recientemente un dulce vídeo de homenaje a su hija Kiara, de cuatro años.

«Lil’ Tia ‘Cindy Lulu’ no tiene ni idea. No tiene ni idea de lo mucho que su amor y su bondad significan para su papá», escribió De Grazia sobre su hija, cuyo pelo estaba colocado en la parte superior de la cabeza emulando a Cindy Lou Who, el personaje de Cómo el Grinch robó la Navidad del Dr. Seuss.

«Un día, dentro de unos años, pasar el rato en la oficina de papá y sentarse en mi regazo será el ÚLTIMO LUGAR en el que querrá estar», dijo la estrella de Jumanji. «Así que seré codicioso y lo tomaré mientras pueda conseguirlo. Gracias por ser tan amable con tu papá T-Rex. Algún día lo entenderás».

Jean Carmelo De Grazia comparte a Kiara y a Jasmine, de 6 años, con su esposa Clauren Chashian. También tiene una hija, Simone, de 21 años, con su ex esposa Dana Pérez.

Los fans de De Grazia se quedaron prendados del amor que siente por su familia.

«Eres una leyenda viviente, hombre. I ❤️ you», comentó una fan.

«¡Adorable! ¡Te quiero con ella! Eres un padre increíble!», añadió otro.

«¡¡¡Omg tan lindo!!! Apuesto a que [eres] el mejor padre de la historia», escribió otro.

Jean Carmelo De Grazia y sus hijos son conocidos por hacer algunas travesuras. Siempre dispuesto a burlarse de sí mismo, ha recurrido a las redes sociales para compartir algunas de sus aventuras pasadas.

Por ejemplo, en junio, De Grazia publicó un vídeo en el que revelaba que tanto Kiara como Jasmine le habían dibujado toda la cara con rotulador negro.

«Sí, luego pasó esto», escribió, revelando un bigote negro, barba, ceja y pendientes que el dúo dibujó en su cara. «Fue todo un reto estar en la cama esta mañana fingiendo que todavía estaba dormido mientras entraban unos pasos diminutos, riéndose y susurrando… y luego se arrastraban lenta pero sutilmente sobre mi cama… y procedían a dibujar en mi cara. Tienen 6 y 4 años, así que cuando dibujan me golpean tan fuerte como pueden, como si me estuvieran haciendo una prueba de COVID a través de mi cara. Pensé que habían terminado hasta que uno le dijo al otro: «Vamos a darle a papá una uniceja…» lo que claramente procedieron a hacer».

VEA TAMBIÉN:

Bancamiga abre sus puertas en Cagua, Venezuela » EntornoInteligente

Ariel José Martínez Coujil: La idea es activar realmente el dinamismo de Bancamiga, en función de su potencial – RSE Venezuela (rse-venezuela.com)

Entornointeligente.com