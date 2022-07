Jean Carlo Simancas mostró su faceta como atleta en redes sociales (+video)

Entornointeligente.com /

El primer actor venezolano, Jean Carlo Simancas, reapareció en las redes sociales a sus 72 años de edad, haciendo una actividad que dejó a todos con la boca abierta por la agilidad que todavía tiene el artista.

Así fue como haciendo uso de su cuenta oficial en Instagram, el criollo posteó un video en el que lo vemos practicando nada más y nada menos que karate, mostrando así que es cinta negra en dicha disciplina.

En la descripción del post, Simancas comentó lo siguiente: ‘’Este sábado fue un día hermoso, me reuní con queridos amigos @luisgeronimoabreu que tenía mucho tiempo que no veía. Después de un entrenamiento y un descarte competitivo para el Panamericano de karate JKA Chile; me reencontré, en casa de el Sensei Carlos Núñez, con gente que me hace entender que la amistad y los afectos son un regalo que no tiene precio para lo demás está… bueno … Existe Mastercard o, cualquier otro papel de cambio. Ahora, lo grandioso de mi sábado no lo puedo pagar con nada que no sea, con más y más afecto. Gracias a todos !!!…no puedo dejar de pensar que debe ser por la cercanía de mi cumpleaños por lo que el destino me muestra su mejor Cara …Salud!!!’’.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por JEAN CARLO SIMANCAS OFFICIAL (@simancasjc)

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/ DB1cHh033LHKn1pwrCfbdG

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/ diarioprimicia

Lea También: Karina participará en la serie animada de Disney, «Hámster y Gretel» José Luis Rodríguez cumplió las expectativas del público venezolano (+video)

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com