Javiera Parada: «Es importante que la derecha nos diga (antes del plebiscito) cuál es la vía que proponen»

La vocera del movimiento «Una Que Nos Una», Javiera Parada -quien es partidaria del Rechazo-, instó a los tres partidos de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) a que transparenten antes del plebiscito del 4 de septiembre cuál es la vía que proponen para continuar con el proceso constituyente, en caso de que triunfe el Rechazo.

En conversación con El Mostrador en La Clave , Parada manifestó que el documento emanado por Chile Vamos con 10 compromisos temáticos para una nueva Carta Magna es «un primer paso». Sin embargo, expresó que «es muy importante» que la coalición opositora «pueda bajar la propuesta de continuidad del proceso constituyente».

«Creo que no basta con que nos digan que están de acuerdo con una nueva Constitución», enfatizó la vocera del movimiento «Una Que Nos Una»

«Es importante que la derecha de aquí al 4 (de septiembre) nos diga cuál es la vía que ellos proponen para la continuidad del proceso y comprometan sus votos para esa continuidad», añadió. «Espero que en estas menos de dos semanas que quedan, Chile Vamos haga esa declaración», recalcó Parada.

Coincidencia con Presidente Boric La exmilitante de RD también abordó los dichos del Presidente de la República, Gabriel Boric , quien se refirió a los posibles escenarios en caso de que no se apruebe la nueva Constitución.

A dos semanas del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, el Mandatario sugirió que, en caso de ganar el Rechazo, se convoque directamente a la elección de una nueva Convención Constitucional para continuar con el proceso constituyente.

«Lo que yo sostengo es que el pueblo de Chile ya tomó una decisión al respecto y lo hizo de manera muy mayoritaria. En el plebiscito del 25 de octubre decidió que quería un nueva Constitución mediante un mecanismo 100% electo para ese fin y, por lo tanto, repetir ese plebiscito me parece que sería redundante», manifestó el Jefe de Estado a CHV .

En ese sentido, Parada concordó con los dichos del Presidente Boric, y se alineó con la postura de que no es necesario que se repita el plebiscito de entrada.

«Tiendo a estar de acuerdo con el Presidente, creo que hay un consenso bastante amplio, no solo político sino social, no ya de que por supuesto tiene que continuar el proceso constituyente, porque Chile necesita una nueva Constitución, sino que debe ser redactada por un órgano elegido», apuntó.

Asimismo, la exjefa de campaña del exministro de Hacienda, Ignacio Briones , sostuvo que «hacer un plebiscito no es necesario», pero indicó que sí «se necesita un acuerdo para definir las características de esta nueva Convención».

«Yo estoy de acuerdo con el Presidente de que no es necesario en estos momentos hacer un plebiscito para el mecanismo, porque creo que, en general, en la sociedad –lo que yo he captado– hay bastante consenso de que debería ser un órgano elegido distinto al Congreso», concluyó Parada.

