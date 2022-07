Javier Sajuria analiza el giro del Presidente al admitir que puede ganar el Rechazo: «Un gobierno responsable se tiene que hacer cargo del día después»

Entornointeligente.com /

El profesor de Ciencia Política en Queen Mary University of London Javier Sajuria sigue atento, desde Inglaterra, el devenir político en Chile. Y, en ese contexto, se permite analizar las razones que habrían llevado al presidente Gabriel Boric a admitir públicamente la posibilidad de que el Rechazo triunfe en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, dejando perplejos tanto a los adeptos de esta opción como a los convencidos del Apruebo.

Aunque el abogado de la Universidad Católica y director de Espacio Público reconoce que es difícil entrar en la cabeza del Presidente Gabriel Boric, cree que en esta polémica actuación se combinan la necesidad de hacerse cargo de una realidad y de tratar de tomar control de la agenda.

«Lo cierto es que hoy hay una tendencia en las encuestas, que se ha mantenido por varias semanas, en que el Rechazo aparece como una opción más probable. Por lo tanto, hay una obligación de hacerse cargo de esa realidad».

-¿Qué habría provocado que el presidente Gabriel Boric haya dado este giro respecto de hacer una reflexión explícita acerca de que el triunfo del Rechazo es una posibilidad?

-Es difícil meterse en la cabeza del Presidente o de su equipo; pero creo que lo cierto es que hoy día hay una tendencia en las encuestas, que se ha mantenido por varias semanas, en que el Rechazo aparece como una opción más probable. Por lo tanto, hay una obligación de hacerse cargo de esa realidad.

-¿Podría haber otra razón?

-También podría ser una necesidad de retomar el control de la agenda. Sobre todo porque se habló mucho de que la suerte del gobierno estaba muy ligada al resultado del plebiscito o, más que eso, a la fuerza del apruebo. Creo que el gobierno y el Presidente están tratando de recuperar la agenda para llevar adelante las otras reformas que tienen dando vueltas. Haciéndose cargo de que la mayoría de las personas, independiente de si aprueban o rechazan, no están conforme con los textos a disposición. Incluso dentro del Rechazo hay quienes están disponibles a otro proceso y un porcentaje importante dentro del Apruebo está esperando que esto sea el punto de partida de mejoras al texto que se propone…

-Para nuevas reformas.

-Exactamente. Entonces, hay una combinación de la necesidad de hacerse cargo de una realidad y de tratar de tomar control de algo que estaba fuera de su control. Hasta ahora, el gobierno había tratado de mantener una prescindencia respecto de la Convención. Pero hoy día su destino parece estar vinculado a la percepción del plebiscito. Por lo tanto, el gobierno no tiene la capacidad de ser indiferente.

-Todos sabemos cuál es la postura del Presidente respecto del plebiscito, pero ¿debiera ser más explícito en su respaldo o, al revés, poner más espacio entre el gobierno y la Convención?

-No estoy tan seguro de cuál es el impacto electoral que podría tener que el gobierno explicite una posición por una de las dos alternativas. Sobre todo por lo que tú planteas, porque la mayoría de las personas interesadas en la posición del gobierno, ya la saben.

-¿Hasta qué punto la prescindencia le hace bien o mal a un gobierno?

-Si entendemos la prescindencia como cuidar el uso de los recursos públicos, me parece absolutamente razonable. Si entendemos la prescindencia como que el gobierno no tenga una opinión respecto de un plebiscito, me parece que es poco razonable, sobre todo cuando gran parte de la agenda de este gobierno está relacionada con los temas que están consagrados en la propuesta de nueva Constitución. Creo que después de este plebiscito cuando veamos qué pasa y cómo funcionan las cosas, vale la pena repensar el rol de los gobiernos y su prescindencia, particularmente respecto de los referéndums.

«Cuánto capital político le va a quedar al gobierno si gana el Rechazo» -¿Qué escenarios se abren a partir del reconocimiento que hace el Presidente?

-Me da la impresión que el Presidente tuvo la capacidad de llamar al pizarrón a los dos extremos dentro de las posturas. Por el lado del Apruebo, a quienes incluso han defendido la idea de que no hay que hacer reformas después del plebiscito si es que se aprueba, el Presidente le planteó abiertamente que hay que prepararse para el Rechazo. Que hay que tener la capacidad de pensar cómo seguimos adelante como país y con el proceso constituyente. Y eso es muy importante, porque un gobierno responsable se tiene que hacer cargo del día después. Por otro lado, le pone un precio al Rechazo.

-¿En qué sentido?

-Sobre todo entre aquellos que dicen que rechazan para reformar. A aquellas personas que plantean que no están contentas con la Constitución del ’80 -que de hecho muchos han declarado muerta- les dice ‘OK, propongamos ahora un procedimiento o al menos tracemos cuál es la ruta a seguir’. Y la ruta más lógica es la que hoy día establece la Constitución y en la que estamos en estos momentos.

-Esa ruta implica comenzar todo otra vez desde cero, ¿queda descartado que sea el Congreso el que saque el proceso adelante?

-El Congreso de todas maneras tiene que pronunciarse en este sentido. Incluso ante la sugerencia del Presidente, él requiere que el Congreso haga la reforma constitucional respectiva y cambie este proceso. O sea, el Congreso va a tener que tener un rol en esto y va a tener que estar de acuerdo con esta idea o con cualquier otra, porque requiere modificación de la Constitución actual. Ahora, incluso hoy día con todo lo que hemos hablado y las críticas que muchos hemos hecho –y me incluyo- a la Convención y su labor, sigue siendo una institución con mejor evaluación y confianza que el Congreso.

-¿O sea queda descartado?

-Debemos entender que tenemos un Congreso que está altamente cuestionado y el Congreso tiene que ser consciente de eso, que hay efectos políticos basados en esa desaprobación de sus acciones. La ciudadanía votó claramente que no quería una Convención Mixta; por lo tanto, no hay que ignorar que hay un mandato que quizás se vence en términos jurídicos, pero el mandato existe.

-¿El gobierno debería apoyar los proyectos que rebajan los quórums para modificar la Constitución, presentados por la DC, el PPD y el PS, para tener un Plan B por si acaso?

-No tengo claro si algún tipo de mecanismo por el cual el Ejecutivo se haga parte del proceso va a cambiar mucho el resultado, más allá del involucramiento que han tenido miembros de su coalición -porque el PS y el PPD son parte de la coalición de gobierno-. Este gobierno ha tenido que aprender sobre la marcha cómo llevar adelante la gestión legislativa desde el Ejecutivo y, por lo tanto, no sé si su ayuda es más relevante en estos proyectos, porque tiene una agenda legislativa bastante compleja. Lo vimos con el proyecto de infraestructura crítica. Y, además de los proyectos de reforma tributaria, se viene la discusión de la Ley de Presupuestos en poco más de un mes y la reforma de pensiones.

-¿De qué manera podría influir en la agenda del gobierno y sus proyectos emblemáticos el eventual triunfo del Rechazo o van por carriles separados?

-En términos legislativos no creo que tenga un efecto tan grande. Hay algunas reformas que quizás van a requerir otro tipo de diseño. La reforma a la Salud que está en el programa de gobierno sería mucho más fácil de implementar con el texto de la nueva Constitución que con el texto de la actual. Este es un gobierno que ha tenido que lidiar con una situación económica altamente compleja, con problemas de seguridad y migración complejos; y, además, con el plebiscito. Eso le ha pegado en su capital político. En términos programáticos de política pública va a haber que hacer cambios, pero la pregunta es cuánto capital político le va a quedar al gobierno si gana el Rechazo.

-¿Cuánto será según sus cálculos?

-Si toman el liderazgo de la discusión como lo están haciendo ahora, lo hacen de forma efectiva y al día siguiente del rechazo, el gobierno es capaz de presentar una reforma constitucional para llevar adelante un nuevo proceso constituyente, manteniendo viva la discusión, creo que no los va a golpear mucho. Pero si se entienden como los derrotados y se quedan sin agenda, va a ser mucho más complejo.

«Los cambios de gabinete están sobre dimensionados» -¿Sería más necesario un cambio de gabinete?

-No. Siempre he pensado que los cambios de gabinete están sobre dimensionados en sus efectos políticos. En general, los cambios de gabinete son una buena herramienta principalmente cuando los gobiernos tienen que reordenar internamente el naipe. Y no creo que esa sea la situación hoy día.

-¿Se necesitará alguien con más experiencia que el ministro Giorgio Jackson en la Segpres?

-No voy a andar diciendo que tiene que renunciar un ministro u otro, pero sí creo que Jackson es una persona con mucha experiencia y, además, tiene una subsecretaria con mucha experiencia. Siempre hay espacio para cambios y para poner a algunas personas en puestos donde rindan mejor, pero no creo que la crítica que pueda haber al desempeño de la Segpres esté basada en la experiencia. Puede ser que sea un problema de contexto. Que la situación política dentro de la coalición de gobierno es tan fragmentada, que es compleja de manejar. Ya no están los tiempos para órdenes de partido, como había antes; por lo tanto, se hace mucho más difícil navegar y negociar.

