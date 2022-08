Javier Milei acusó a Rodríguez Larreta de «voltearle» un acto

Entornointeligente.com /

«Es grave», cuestionó el libertario, quien había anunciado el evento «El fin de la inflación» con la presencia de reconocidos economistas para el mes próximo: el exministro de Economía, Domingo Cavallo, el extitular del Banco Central, Federico Sturzenegger, Alberto Banegas Lynch hijo, Diana Mondino, y Héctor Rubini.

Informate más Patricia Bullrich planea alianzas provinciales con los libertarios, pero Milei se resiste » El señor Larreta me acaba de voltear un teatro «, dijo en declaraciones a +Realidad. Según el economista, desde el Teatro Astral le manifestaron que » recibieron órdenes de arriba » para que su espacio, La Libertad Avanza, no pudiera hacer uso de las instalaciones. «Nos dijeron que nos estaban devolviendo la seña, porque no nos permitían hacer el acto en ese teatro y en otros vinculados», añadió.

JAVIER MILEI ACTO.jpeg Finalmente Javier Milei realizará su acto en el Teatro Broadway.

@JMilei El libertario señaló que su hermana y principal asesora, Karina Milei, finalmente otro salón. Así, aseguró que el evento se realizará, tal como estaba previsto, en el Teatro Broadway en la fecha indicada . Allí, dijo, expondrá sobre su propuesta de avanzar en la dolarización.

Tras la denuncia televisiva, el Teatro Astral salió a dar su versión de los hechos y desmintió a través de las redes sociales una injerencia externa en la cancelación del evento.

https://twitter.com/Teatroastralok/status/1557904034748678144 Ante una versión circulante, aclaramos que no hemos recibido ningún tipo de presión desde ningún organismo oficial para impedir la realización de un acto político en nuestra sala.

— Teatro Astral (@Teatroastralok) August 12, 2022

«Ante una versión circulante, aclaramos que no hemos recibido ningún tipo de presión desde ningún organismo oficial para impedir la realización de un acto político en nuestra sala» , informó la cuenta del Teatro Astral en Twitter.

