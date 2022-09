Javier Ceriani «Chyno Miranda se escapó de la clínica» (+Video y pruebas)

Entornointeligente.com /

En el programa Chisme No Like una vez más dieron detalles del estado de vida del cantante, asegurando que se habría escapado de la clínica psiquiátrica en que se encuentra. El conductor de televisión argentino Javier Ceriani dio nuevos detalles acerca de cómo se encuentra actualmente el cantante venezolano Chyno Miranda en la más reciente edición de su programa Chisme No Like.

Según lo que comentó Ceriani, el intérprete se habría escapado de la clínica psiquiátrica en donde está recluido en Venezuela.

«El sábado en la tarde se escapó y logró llegar hasta cinco casas y lo agarraron porque tiene problemas para caminar » , reveló el conductor en su programa.

Asimismo, comentó que los problemas físicos que tiene el cantante son debidos a la enfermedad que padeció desde el año pasado. «Tiene problemas de todo eso que le produce la cefalitis, tiene problemas motriz (…) Todo lo que sea movimiento».

«Está desesperado, está llorando todas las noches porque quiere ver a Luca su hijo», aseguró Ceriani.

Tras esto, mostraron el capture de una conversación de WhatsApp que supuestamente manejan las personas del clínica en donde se lee que el » castigo » que le impusieron a Chyno por escaparse fue no tener visitas ese fin de semana.

