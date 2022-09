Javier Ceriani asegura que Chyno Miranda tiene una novia y no dejan que la vea «él se quiere casar con esta chica» (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

En el programa Chisme No Like, el conductor de televisión Javier Ceriani aseguró que el cantante Chyno Miranda tiene pareja. A través del programa de farándula, Javier Ceriani y Elisa Beristain aseguraron que Chyno Miranda se encuentra pasándola mal en la clínica de rehabilitación a donde fue llevado en Caracas, mostrando imágenes exclusivas de las actividades del cantante que supuestamente le obligan a hacer en este centro de salud.

En este caso, luego de publicar un video del cantante llorando y en aparente estado de preocupación y cansancio, Ceriani echó la culpa de todo este trato inhumano a Natasha Araos, ex esposa de Chyno , a quien acusó de enviarlo a Venezuela para desaparecerlo de su vida y de los medios, además de la prima de Chyno quien lo internó en este centro para su recuperación.

VER TAMBIÉN ※ Javier Ceriani muestra nuevas imágenes de Chyno Miranda en la clínica «Está sufriendo, llorando, es terrible» (+VIDEO)

Ahora bien, aparte de todo el material que mostró del reconocido cantante dentro de la clínica privada, también confirmó que Chyno tiene pareja, alegando «De hecho el tiene una novia, una guerita, y la quiere ver y no le dejan ver a su novia, y se quiere casar con esta chica. Esta chica no tiene nada que ver con la farándula, no es Natasha Araos, no es una tipa mala, la conocemos perfectamente, y está triste el Chyno porque no esta con su novia que le puede hacer bien este momento».

Finalmente, aunque no dieron el nombre de la joven podría tratarse de Daymar Mora, la modelo venezolana que aparentemente estaba saliendo con Chyno antes de que fuera ‘obligado’ a ingresar en esta clínica.

Redacción Gossipvzla

