Javier Aguirre: “Nuestro futuro está aquí”

Javier Aguirre , entrenador del Leganés , aseguró que pelearán hasta el final por lograr la permanencia en la máxima categoría del fútbol español después de imponerse en Butarque al Valencia por 1-0.

“Nuestra obligación es pelear hasta el final. Son partidos donde te juegas muchísimo, nuestro futuro está aquí. Llevamos tres partidos ordenados, serios”, indicó en la rueda de prensa tras la victoria.

Selecciones Editoriales ¿Qué necesita el Leganés para salvarse del descenso? El Leganés de Javier Aguirre se sobrepone a todo y sigue con vida en España 1 Relacionado “Es cierto que nos falta profundidad adelante pero el grupo necesitaba este oxígeno porque venía muy golpeado y lastimado desde la vuelta del confinamiento, con goles encajados rayando lo ridículo. Fue ‘resetear’ un poco, sacar fuerza de donde no había. Esta ‘rachita’ nos da vigor para lo que resta”, comentó.

Aguirre se mostró pesimista con la opción de que Kevin Rodrigues, quien se retiró lesionado, pueda jugar los dos partidos restantes y defendió la aportación que hicieron futbolistas sin protagonismo como Unai Bustinza o Alexander Szymanowski.

“Ahora, que estamos necesitados de todos, gente como Bustinza o Szymanowski está haciendo un esfuerzo importantísimo por sumar. No paran. Viven y quieren mucho a este equipo, a este club. En general la conducta del equipo desde que llevo aquí ha sido ejemplar. Esperemos seguir vivos hasta el final, vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas”, señaló.

Asimismo, consideró que su equipo hizo un trabajo “espectacular” en defensa y declaró que solo se fijan en ellos mismos para lograr el objetivo: “No esperamos nada de nadie, si no hacemos nuestro trabajo no esperamos nada. No podemos hacer cábalas. Queda ver la cantidad de puntos que logramos sumar hasta el final, eso determinará si nos quedamos o no. Dependemos de nosotros y un poco de los demás”.

