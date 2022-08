Javier Aguirre: «Muriqi está en un buen momento y entregado al equipo»

Entornointeligente.com /

J avier Aguirre se vuelve a Palma muy satisfecho . El técnico mexicano ha valorado la primera victoria de la temporada cosechada ante el Rayo Vallecano. Todo, tras un partido muy serio del RCD Mallorca: serio atrás, eficaz arriba. Es por ello que la felicidad de Aguirre es muy palpable en la rueda de prensa tras el choque.

El análisis del partido ante el Rayo . «Sabíamos que íbamos a sufrir, y lo hicimos. El primer gol nos dio seguridad. Ellos se van equivocando, estaban on nervios, por las circunstancias. Nosotros aprovechamos la situación. Pero ojo, tuvieron sus oportunidades, el palo, por ejemplo. El Rayo está haciendo un gran inicio y es buen equipo».

Muriqi y las fases del partido . «El rival nos metió atrás. En la primera parte cometimos errores no forzados, malos controles, en el descanso hablamos de lo que sucedía, de tener personalidad. Y Muriqi está en un buen momento. Está entregado al equipo. Me gustó mucho por el gol, así como Kang-In Lee».

El planteamiento durante la semana. «Tuvimos poco balón y el planteamiento perfecto. Ellos son unos demonios: por fuera, por dentro. Así juega el Rayo y lo hacen muy bien. Sabíamos que íbamos a sufrir, con las manos atrás».

Kang-In Lee, un nuevo paso adelante . «Está liberado en todos los sentidos. Cabeza. Presión. Ya no tiene un rol secundario, le dije que le necesitábamos. Es quien más talento tiene. En el mano a mano tiene mucha calidad. Al no estar Take Kubo es de los pocos verticales que tenemos».

Tres jornadas, dos porterías a cero . «En pretemporada nos hicieron un gol de penal; ahora en Liga, otros dos de penal. Es una virtud colectiva. Jugamos con las cartas que tenemos. En casa nos estiramos más contra el Betis. Hoy nos fueron metiendo en nuestra área. La primera parte, eso sí, perdimos muchos balones».

La vuelta de Galarreta. «El doctor le dio de alta ayer. Pero lo tuvimos con traer por culpa de la baja de Baba… Queríamos que viniera de adorno. Putas de adorno. No tenía ningún volante y tuve que tirar de él»

