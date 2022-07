Jason Momoa protagonizó un accidente de trafico en Los Ángeles

Entornointeligente.com /

Un motociclista conducía por Old Topanga Road cuando cruzó las líneas amarillas dobles, virando directamente hacia el camino del Oldsmobile 1970 de Momoa, según confirmó la Patrulla de Carreteras de California (PCC) al portal EW.

Informate más House of The Dragon: HBO Max anticipa el estreno con una app de realidad aumentada El motociclista, que salió despedido de su vehículo, fue transportado al hospital local por lesiones menores que no amenazan su vida, mientras que Momoa no resultó herido, asegura el informe de PCC.

Jason Momoa choque.mp4 TMZ La causa exacta de la colisión está bajo investigación. TMZ informó por primera vez la noticia el domingo y obtuvo imágenes de video de la escena después del incidente, que muestra a Momoa caminando de regreso a su vehículo después de ayudar al motociclista.

Momoa ha protagonizado éxitos como Game of Thrones , Dune, Aquaman y, más recientemente, la serie See . Este último, un drama distópico de Apple TV+ donde la humanidad ha perdido el sentido de la vista, terminará con su próxima tercera temporada, según anunció la plataforma el mes pasado.

