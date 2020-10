Jardín urbano: Momento de rosales

Entornointeligente.com /

A fines de invierno y hasta mediados de primavera es que apreciamos las rosas de todo tipo.

Comenzamos por unas rosas trepadoras antiguas que florecen blancas o amarillas. Se llaman Rosas Banksia y son especiales dado que no tienen espinas y no pierden la hoja; florecen en setiembre y hasta octubre, luego no vuelven a hacerlo.

Luego comienzan a florecer todos los demás rosales. Las Rosas Híbridas de té, las Floribundas, las Arbustivas, las Miniatura, las Glandiflora .

Como vemos existen diferentes variedades de rosas que dependen de los cruzamientos que ha realizado la naturaleza y el ser humano a lo largo de su historia. Nunca hubo tanta variedad de rosas como ahora.

Siempre se ha buscado combinar diferentes rasgos de distintas rosas para lograr efectos ideales: rosas que florecen varias veces en el año, flores grandes, colores especiales, perfumadas, ideales para tener en jarrones y más.

Las rosas , en líneas generales, requieren mucho sol, ventilación, suelo rico en compost, riego abundante en épocas de floración y verano. También poda, curas contra insectos y sobre todo contra hongos. Existen rosas más resistentes que otras.

Este fin de semana, nos vamos de paseo a visitar un hermoso jardín de rosas.

conocé a nuestro columnista Pablo Machado El director de Jardín Urbano se dedica al diseño de jardines y dicta cursos de jardinería y paisajismo desde hace más de 20 años.

Podés conocer sus tips los jueves en su columna semanal de Eme, además de visitar su sitio web y su página de facebook .

