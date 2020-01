Kyrgios se burla nuevamente de Nadal

Entornointeligente.com /

Primicias24.com- El tenista australiano Nick Kyrgios en el partido de la segunda ronda ante Gilles Simon, imitó algunos de los gestos que Rafael Nadal incluye en su rutina de saque. Hecho que causó la risa de su rival e incluso del juez de silla.

“Realmente no me importa. Estoy aquí para jugar al tenis. Honestamente, no me importa en absoluto. Si fue divertido, ok”, respondió Nadal al ser interrogado por la acción de Kyrgios.

La relación entre Nadal y Kyrgios, no buena y menos desde que en un partido el australiano le lanzó un pelotazo con el que pudo hacerle mucho daño

Nadal siempre ha intentado mantenerse al margen de las provocaciones del australiano. Reconoce su talento, aunque considera que le falta mucho por explotar y requiere atemperar los arranques para convertirse en un rival peligroso

Si Nadal y Kyrgios ganan sus próximos encuentros en el Open de Australia, se vivirá un tenso enfrentamiento entre ambos con la particularidad de que Kyrgios juega en casa y cuenta con el apoyo de la grada.

