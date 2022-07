Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Will Smith pede desculpas Restituição do IR Varíola dos macacos Família em cárcere Por Ana Flor

Jornalista e comentarista da GloboNews. Acompanha as notícias de Brasília, da política econômica aos bastidores do poder.

Janones marca encontro com Lula para a próxima semana e admite desistir da candidatura

29/07/2022 17h58 Atualizado 29/07/2022

Ana Flor: conversa entre os candidatos Lula (PT) e André Janones (Avante) incomoda 3ª via

O candidato à Presidência da República pelo Avante, André Janones , afirmou ao blog que pode desistir da candidatura para apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem vai conversar ainda nesta sexta-feira (29).

Janones conversou com Lula por telefone nesta sexta-feira (29). Os dois marcaram um encontro na próxima quinta-feira, em São Paulo.

«Minha condição tem sido a adoção de propostas que eu tenho dentro do plano de governo de Lula», disse o deputado e candidato do Avante. «Se isso ocorrer, cogito, sim, apoiar o ex-presidente», afirmou.

Entre as propostas citadas por Janones como essenciais está a manutenção do Auxílio Brasil permanente de R$ 600, com o dobro do valor para mães que sustentam as famílias. Outro pedido é o aumento do atendimento e dos recursos destinados à saúde mental no Sistema Único de Saúde (SUS).

Para Lula, o apoio de Janones ainda no primeiro turno é considerado importante para consolidar uma vitória em Minas Gerais, estado onde, tradicionalmente, quem vence é eleito presidente da República. André Janones é deputado eleito por Minas e tem atuação junto a movimentos populares no estado.

Nesta sexta, Janones fez uma publicação em rede social afirmando que conversa com Lula porque os demais candidatos não o atenderam. Lula respondeu à publicação ( imagem abaixo ).

Na sabatina realizada pela GloboNews nesta terça-feira, Janones revelou que teve um encontro com Lula em 13 de julho e que já haviam conversado sobre um apoio ainda no primeiro turno.

1 de 1 Post de André Janones ao qual Lula respondeu: 'Vamos conversar' — Foto: Reprodução/Redes sociais Post de André Janones ao qual Lula respondeu: 'Vamos conversar' — Foto: Reprodução/Redes sociais

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com