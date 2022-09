Entornointeligente.com /

Jane Fonda revela que tiene cáncer Septiembre 3, 2022 por J.C La actriz estadounidense Jane Fonda, de 84 años, anunció que tiene cáncer. «Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no hodgkiniano y he empezado el tratamiento de quimioterapia», escribió en su cuenta de Instagram. «Este es un cáncer muy tratable. El 80% de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada».

