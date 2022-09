Jane Fonda diagnosticada com cancro

Entornointeligente.com /

A atriz e ativista norte-americana Jane Fonda anunciou esta noite que foi diagnosticada com cancro, mas salientou estar otimista na recuperação.

«Fui diagnosticada com linfoma não-Hodgkin», um cancro do sistema linfático, «e comecei tratamentos de quimioterapia», escreveu no Instagram a atriz de 84 anos, vencedora de dois Óscares de Melhor Atriz.

«É um cancro completamente curável, 80% das pessoas sobrevivem. Sinto-me muito sortuda», observou.

Subscrever Jane Fonda adiantou ainda ter «sorte por ter seguro de saúde e por ter acesso aos melhores médicos e tratamentos».

«Tenho consciência de que sou uma privilegiada e isso é triste», atentou, acrescentando que «muitos» norte-americanos «não têm acesso» a cuidados saúde de «qualidade».

A carreira de Jane Fonda iniciou-se na década de 1960 e foi galardoada com dois Óscares de Melhor Atriz, em 1971, pelo filme «Klute», de de Alan J. Pakula, e em 1978, por «O Regresso dos Heróis», de Hal Ashby, tendo recebido outras cinco nomeações.

