Jane Fonda anunció que tiene cáncer e inició su tratamiento hace seis meses

La legendaria actriz estadounidense Jane Fonda, de 84 años, anunció este viernes que tiene cáncer.

«Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no Hodgkin y he empezado el tratamiento de quimioterapia», escribió en su cuenta de Instagram.

«Este es un cáncer muy tratable. 80% de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada», añadió.

Fonda también se definió como «afortunada» por «tener un seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos».

La artista contó que inició la quimioterapia hace seis meses y que está «manejando los tratamientos bastante bien», señalando que no dejará que la enfermedad interfiera con su activismo sobre el cambio climático.

«Se acercan las elecciones de mitad de mandato, y son más que importantes, así que pueden contar conmigo para estar junto a ustedes mientras hacemos crecer nuestro ejército de defensores del clima», afirmó.

En enero de 2018, a Fonda le extirparon un tumor canceroso del labio y se la vio luciendo un vendaje para promocionar la cuarta temporada de la serie «Grace and Frankie» de Netflix .

Y en 2010 le extirparon un pequeño tumor del pecho durante una revisión rutinaria.

La actriz ganadora de dos premios Oscar, activista política y gurú del fitness nació un 21 de diciembre de 1937 en Nueva York. Su madre era la socialité canadiense Frances Ford Seymour; su padre, el prócer de Hollywood, Henry Fonda.

Fonda sigue trabajando en cine y televisión. Su participación más reciente en una película es como la voz de un elegante dragón que es el director general de una operación de fabricación de suerte en el filme animado de Apple TV+ titulado Luck.

