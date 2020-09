Jan Hendrix y su proceso creativo; inaugura cátedra de artes UDLAP

Entornointeligente.com /

El artista plástico Jan Hendrix, en la plática inaugural de la Cátedra de Artes Udlap, dijo que le gustaba la interdisciplina, ya que “es parte escencial de lo que yo hago, es el mecanismo por el cual empiezo a compartir ideas y creo obras. Hay vículos entre la arquitectura, entre la gráfica, los libros. Pero muchos buscan separar al poeta del narrador, como al arquitecto de paisajes del arquitecto de interiores. Se genera confusión, y a mí en lo personal me gustan estas zonas que se conectan”. Durante la apertura de esta serie conformada por nueve conferencias, el doctor Jesús Mario Lozano, director académico del Departamento de Artes, dijo que privilegiando el aprendizaje a “través de la Cátedra de Artes?UDLAP ?buscamos celebrar el quehacer artístico en toda su riqueza y diversidad, en sus contradicciones y paradojas, pero sobre todo en sus infinitas posibilidades”. Por su parte, el doctor Moisés Rosas, el responsable de Enlace cultural de la Universidad de las Américas-Puebla, expresó “que cuando platiqué con cada uno de los artistas, todos aceptaron la invitación y no sólo eso, sino que sentí que había interés y entusiasmo para poder participar, así que esta experiencia que iniciamos ?con el maestro Jan Hendrix es realmente muy importante para la vida académica y la formación de los estudiantes, ya que pocas veces tenemos la fortuna de tener un conjunto de creadores de este nivel”. Y explicó “que este ejercicio interdisciplinario, sin duda, tendrá una gran repercusión en la formación de los estudiantes, que es la vocación de este recinto universitario.”. El artista de origen holandés que ha trabajado en México desde 1978, afirmó que en sus procesos creativos hace un primer boceto: “No estoy contento pero siento que va por buen camino. Empiezo a trabajar una segunda propuesta que es una confusión total. Entro en depresión, en pánico. Siento que no logro concretar absolutamente nada. Lo retomo y en el tercer o cuarto acercamiento para que el proyecto pueda entrar a producción, tenemos la mezcla de la primera propuesta, la confusión de la segunda y se concluye con un final feliz. En todos los proyectos me pasa exactamente lo mismo”. Jan Hendrix habló sobre su labor en la fachada de un Centro de Diseño, Cine y Televisión, y en unas emblemáticas escaleras?con un diseño de formas inspiradas en la botánica, proyecto en el que colaboró con el arquitecto Enrique Norten; citó su labor en el Mirror Pavilión I, en Valle de Bravo, una alberca?en Malinalco, y su celebrado trabajo en?la fachada de The Mexican Museum en San Francisco, Estados Unidos. Jan Hendrix ha colaborado con grandes arquitectos y en?proyectos?públicos y privados en México y otros países, siendo de origen holandés, desde su llegada a México, se ha convertido en un referente dentro de la esfera artística mexicana, por lo que, entre otros reconocimientos, en 2012 recibió la Orden Mexicana?del Águila Azteca otorgada por el Estado Mexicano. Finalmente cabe agregar que Jesús Mario Lozano, agradeció al rector de la Udlap, Luis Ernesto Derbez Bautista, su apoyo entusiasta para hacer este proyecto?posible. La segunda sesión de la Cátedra de Artes UDLAP se llevará a cabo este jueves 24 de septiembre a las 18:00 horas y presentará a Enrique Norten, pionero en la renovación de la arquitectura?mexicana, fundador y director de TEN Arquitectos, quien es creador de obras reconocidas como el edificio de uso mixto Mercedes House, el Parque Conmemorativo del 150 Aniversario?de la Batalla de Puebla y el Musevi en Villahermosa, Tabasco.?La transmisión será en vivo en la página de Facebook: Universidad de las Américas Puebla, Cultura UDLAP, Capilla?del Arte y TVUDLAP.

