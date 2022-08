Jamie Campbell Bower, estrella de Stranger Things comentó: «Cometí muchos errores en mi vida, pero cada día es una oportunidad para volver a empezar»

Entornointeligente.com /

«Para cualquiera que se despierte pensando ‘¡Dios, no de nuevo!’, les prometo que hay forma ‘de salir’», expreso Jamie Campbell

Jamie Campbell Bower , estrella de Stranger Things, fue elogiado por hablar públicamente sobre su lucha contra las adicciones.

El actor, de 33 años, contó en Twitter que está celebrando siete años y medio de sobriedad.

«Hace 12 años y medio era un adicto activo, haciéndome daño a mí mismo y a los que me rodean, a quienes más amaba. La cosa se puso tan fea que terminé en un hospital de salud mental. Ahora tengo siete años y medio limpio y sobrio. Cometí muchos errores en mi vida, pero cada día es una oportunidad para volver a empezar, expiar los errores y crecer», dijo.

«Para cualquiera que se despierte pensando ‘¡Dios, no de nuevo!’, les prometo que hay forma ‘de salir’. Estoy tan agradecido de estar donde estoy, estoy tan agradecido de estar sobrio. Estoy tan agradecido de ser», continuó.

«Recuerda, todos somos un trabajo en desarrollo», finalizó.

Su mensaje recibió miles de «me gusta» y respuestas de sus 950.000 seguidores.

Gwen, una fanática de Stranger Things de 25 años, estuvo entre los que respondieron al tuit de Jamie Campbell Bower.

En declaraciones a BBC Radio 1, dijo: «Verlo luchar y que haya logrado salir como una persona cálida y brillante me dio mucha esperanza».

El actor que da vida a vecna en la serie Stranger Things también habla sobre sus problemas de salud mental en su banda Counterfeit, especialmente en la canción «It Gets Better».

Nat Travis, de la organización benéfica contra las adicciones Turning Point, dijo que el hecho de que una persona conocida hable es un impulso para quienes buscan alentar a las personas a acceder a ayuda y apoyo.

«Una figura como Jamie que puede salir y hacer esto ayuda a las personas a identificar que le puede pasar a cualquiera», dijo.

«Hace que sea un poco más fácil y un poco menos aterrador que otras personas se presenten y obtengan la ayuda que necesitan», afirmó.

