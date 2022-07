Entornointeligente.com /

James Webb: veja em infográficos o que revelam as fotos do supertelescópio Para marcar o início oficial de suas observações, telescópio espacial apresentou uma série de imagens e dados científicos nesta terça (11). g1 montou infográficos que explicam as fotos e as comparam com os mesmos registros do Hubble. Por Roberto Peixoto, g1

13/07/2022 00h01 Atualizado 13/07/2022

1 de 3 Nebulosa de Carina, em nova foto do James Webb. — Foto: NASA Nebulosa de Carina, em nova foto do James Webb. — Foto: NASA

O maior telescópio espacial já lançado pela ciência divulgou na terça (11) uma série de imagens e dados científicos de suas primeiras observações (veja uma foto acima).

As imagens mostram duas nebulosas (gigantes nuvens de poeira e gás que pairam no espaço), um aglomerado de galáxias e um grupo de cinco de galáxias a cerca de 290 milhões de anos-luz de distância.

Mas o que cada foto do supertelescópio revela? Para entender isso, o g1 conversou com especialistas e montou infográficos que apresentam os detalhes das 4 surpreendentes imagens e um comparação dos mesmos registros feitos pelo famoso telescópio Hubble.

Aglomerado de galáxias

Essa foi a primeira foto colorida divulgado pelo telescópio espacial James Webb.

Segundo a Nasa , a imagem é a visão infravermelha mais profunda e nítida do universo até então . Nela, é possível ver um aglomerado de galáxias chamado de SMACS 0723 , exatamente como ele era há cerca de 4,6 bilhões de anos.

2 de 3 Aglomerado de galáxias — Foto: Arte g1 Aglomerado de galáxias — Foto: Arte g1

Nebulosa do Anel Sul

A Nebulosa do Anel Sul também conhecida como nebulosa «Eight-Burst», não foi escolhida à toa pela equipe do Webb.

«Olhar para essa nebulosa é como se estivéssemos olhando para o futuro do Sol. O Sol vai se transformar em uma nebulosa planetária [uma nuvem de gás em expansão que cerca uma estrela no fim de sua vida] como essa», diz o astrofísico Rogemar Riffel, da Universidade Federal de Santa Maria.

Segundo a Nasa, duas câmeras a bordo do Webb capturaram a imagem mais recente desta nebulosa localizada a aproximadamente 2 mil anos-luz de distância da Terra. E pela primeira vez, devido ao grande nível de detalhes dessa imagem, o Webb conseguiu revelar que a estrela está coberta de poeira.

3 de 3 Nebulosa do Anel Sul — Foto: Arte g1 Nebulosa do Anel Sul — Foto: Arte g1

Nebulosa de Carina

A Nebulosa de Carina, por vezes chamada de Nebulosa de Eta Carinae, é o «contrário» da Anel Sul, conta Riffel: ela é uma região de formação de estrelas.

Segundo a agência espacial norte-americana, esta é uma das maiores e mais brilhantes nebulosas do espaço, localizada a aproximadamente 7,6 mil anos-luz de distância, na constelação sul de Carina.

Quinteto de Stephan

O Quinteto de Stephan é um grupo de cinco galáxias (NGC7317, 7318A, 7318B, 7319 and 7320), o primeiro do tipo a ser descoberto. Foi o astrônomo francês Edouard Stephan, em 1877, que o descreveu pela primeira vez.

Localizado a cerca de 290 milhões de anos-luz de distância da Terra , na constelação de Pégaso, o quinteto é um objeto bastante familiar a astrônomos amadores, segundo a Nasa.

