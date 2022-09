Entornointeligente.com /

James Webb: supertelescópio divulga sua primeira imagem de um planeta fora do Sistema Solar As fotos foram capturadas por quatro filtros do observatório e destacam as características do exoplaneta HIP 65426 b, um gigante com cerca de oito vezes a massa de Júpiter. Por g1

01/09/2022 11h57 Atualizado 01/09/2022

1 de 2 A primeira imagem de um exoplaneta feita pelo Webb: HIP 65426 b — Foto: NASA/ESA/CSA, A Carter (UCSC), the ERS 1386 team, and A. Pagan (STScI). A primeira imagem de um exoplaneta feita pelo Webb: HIP 65426 b — Foto: NASA/ESA/CSA, A Carter (UCSC), the ERS 1386 team, and A. Pagan (STScI).

Pela primeira vez, o telescópio espacial internacional James Webb capturou imagens de um exoplaneta, um planeta fora do Sistema Solar. As fotos foram divulgadas pela Nasa e pela ESA, as agências espaciais dos EUA e Europa, na manhã desta quinta-feira (1º).

Na imagem acima, o destaque mostra as fotos do exoplaneta. A Nasa explica que, a pequena estrela branca em cada quadradinho marca a localização da estrela hospedeira do HIP 65426 b, que foi subtraída digitalmente já que a forte luz do astro bloqueia a visão do planeta.

O exoplaneta é um gigante gasoso a 355 anos-luz de distância e com cerca de oito vezes a massa de Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Por ser formado de gás, esse astro não tem superfície rochosa e não pode ser habitável.

Segundo a Nasa, as imagens, vistas através de quatro filtros de luz diferentes do Webb, mostram quão poderoso os instrumentos do supertelescópio são e comprovam que futuras observações do equipamento revelarão mais informações do que nunca sobre esses exoplanetas.

«Este é um momento transformador, não apenas para o Webb, mas também para a astronomia em geral», disse Sasha Hinkley, professora associada de física e astronomia da Universidade de Exeter, no Reino Unido.

2 de 2 A pequena estrela branca em cada quadradinho marca a localização da estrela hospedeira do HIP 65426 b, que foi subtraída digitalmente já que a forte luz do astro bloqueia a visão do exoplaneta. — Foto: NASA/Divulgação A pequena estrela branca em cada quadradinho marca a localização da estrela hospedeira do HIP 65426 b, que foi subtraída digitalmente já que a forte luz do astro bloqueia a visão do exoplaneta. — Foto: NASA/Divulgação

A Nasa explica que os astrônomos descobriram o planeta em 2017 usando o Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul no Chile e já tinham tirado imagens.

Embora as novas imagens pareçam de «baixa qualidade» para quem não é especialista no assunto, o diferencial agora é que, como o Webb, que «enxerga» em comprimentos de onda diferentes do VLT, astrônomos podem observar novos detalhes sobre esse gigante gasoso que não poderiam ser captados por telescópios terrestres.

( VÍDEO : Veja as primeiras fotos divulgadas pelo supertelescópio James Webb.)

Veja as primeiras fotos divulgadas pelo supertelescópio James Webb.

«Eu acredito que o [aspecto] mais emocionante disso é que estamos apenas começando», afirma Aarynn Carter, pesquisador de pós-doutorado da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, que liderou a análise das imagens.

«Há muito mais imagens de exoplanetas que virão que moldarão nossa compreensão geral de sua física, química e formação. Podemos até descobrir planetas anteriormente desconhecidos também», complementa.

