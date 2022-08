James Rodríguez se ofreció al Valencia y anunció que se rebajaría el sueldo con tal de salir de Qatar

Entornointeligente.com /

El colombiano sabe que el tiempo para regresar a las ligas más importantes del mundo se agota; además, se refirió a su aporte al fútbol colombiano en un futuro y su amor por la selección Colombia.

James Rodríguez concedió una entrevista al programa El Chiringuito de España en medio de la incertidumbre por saber en donde continuará su carrera futbolística . Allí el volante colombiano se ofreció abiertamente para llegar al Valencia, convirtiéndose el hashtag #ElValencianismoQuiereAJames en tendencia #1 en España . Además, se refirió a lo que sería su futuro, su cercanía al fútbol colombiano y la selección Colombia y una crítica al mercado de fichajes.

El volante actualmente entrena con Al Rayyan de Qatar , sin embargo, su último partido oficial con el club fue hace más de cinco meses. Desde entonces las lesiones y la para de vacaciones en verano lo han mantenido alejados de las canchas de fútbol. James aseguró que la principal dificultad para llegar acuerdos con los clubes ha sido su salario:

«Mi situación, lo que pasa es el tema del salario. Todos los equipos quieren fichar jugadores jóvenes ya tengo 31. Para los equipos que fichen un jugador de 31 años ellos son los que quieren poner todas las condiciones. No sé lo que va a pasar. opciones hay, solo que vamos contra el tiempo. Ya cierran el mercado, no tengo claro cuando, pero si me tengo que quedar será un año más».

Una de las opciones que maneja el jugador es recaer en el Valencia CF , club que recientemente confirmó la llegada de Edinson Cavani . James aseguró que estaría dispuesto a tener una rebaja en el salario con tal de regresar a una de las ligas donde más brillo, aquella vez con el Real Madrid . De hecho, el mismo jugador agradeció a través de su perfil de Twitter las muestras de cariño de los aficionado valencianos:

No estaría mal, pero no sé nada. Si es para allá me iría caminando, pero llegaría tarde porque ya el mercado ha cerrado. Es un gran club, ficharon a Cavani y si quieren alguien que lo asista ahí estoy yo».

James Rodríguez agradece a los hinchas del Valencia CF

Sobre el cierre de su carrera, James fue sincero y dijo que espera que eso se de en cerca de seis años. El goleador del Mundial de Brasil 2014 no ve con malos ojos jugar sus últimos partidos en Estados Unidos , «No lo voy a ver como que me voy a retirar en USA , hay que estar bien. Si la MLS quiere, claro, pero en unos años». Pese a ello, el volante sabe que el fútbol no será para siempre y ya se preparó para esa siguiente etapa en su vida profesional :

«He hecho dos masters, estoy pensando cuando acabe el fútbol en seis añitos, Quisiera ser gerente deportivo . Pero en los masters tengo que hacer muchos trabajos de entrenamiento, me está gustando preparar entrenamientos».

En la entrevista durante el programa español hubo tiempo para hablar del fútbol colombiano , específicamente de dos equipos, Millonarios FC , a quien ve como el mejor equipo del momento en la Liga BetPlay , y a Atlético Nacional sobre quien le preguntaron si lo ve como una opción para jugar en sus últimos años:

«Millos está haciendo cosas bien, está jugando buen fútbol, tienen a un DT que hace las cosas bien, Millos juega bien al fútbol. Creo que Millos, es muy precoz hablar de un posible campeón, Millos el que mejor juega (…) Nacional es un equipo grande en Colombia, pero no sé, es muy temprano para decir que quiero jugar en Colombia. Me gustaría más ayudar a mi país en la parte gestora, ser entrenador o en la gestión».

Por último, crítico las cifras que se están pagando los clubes por fichar a los jugadores actualmente, «El fútbol cambió hace 3 o 4 años más o menos . Ahora pagan 100 palos por alguien que solo ha jugado siete meses. No digo que no valgan lo que valen, pero el fútbol cambió. ¿Cuánto valen Messi, Neymar, Cristiano ?».

