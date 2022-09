James Rodríguez ficha por el Olympiacos

Entornointeligente.com /

El Olympiacos ha hecho oficial la contratación del centrocampista colombiano James Rodriguez, de 31 años, tras poner fin a su recorrido en el Al Rayyan catarí, al que llegó en el 2021 procedente del Everton inglés.

«El Olympiacos anuncia la adquisición de otra estrella del fútbol mundial, James Rodríguez», indica en su página web el club heleno, en el que coincidirá con el brasileño Marcelo, con el que jugó en el Real Madrid.

Después de una temporada y media en el fútbol catarí, James Rodríguez regresa al fútbol europeo para reforzar la plantilla del Olympiacos.

«El mediocampista colombiano de 31 años ha jugado en alguno de los mejores equipos del mundo. En el 2014 el Real Madrid lo compró al Mónaco. Con el equipo español jugó 125 partidos y marcó 37 goles y dio 42 asistencias. Le siguió el Bayern Múnich del 2017 al 2019, con 15 tantos y 20 asistencias en 67 partidos y en el 2020 fichó con el Everton, con el que marcó seis goles en veintiséis encuentros», añade la entidad de El Pireo sobre el futbolista colombiano.

HE IS HERE! Welcome James Rodríguez to Olympiacos and Piraeus! 🔴⚪️ @jamesdrodriguez #Olympiacos #JamesRodriguez #WelcomeJames #JR10 #Football #Piraeus #Greece #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/OITAfiONyk

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 15, 2022

Tras su explosión en el Mundial de Brasil 2014 fue fichado por el Real Madrid procedente del Mónaco. En el conjunto blanco permaneció tres temporadas seguidas antes de ser cedido al Bayern Múnich dos campañas. Después, regresó al club español para completar su contrato y luego se marchó al Everton.

Militó una temporada en el equipo de Liverpool entrenado por el italiano Carlo Ancelotti y después decidió abandonar el fútbol europeo y se marchó a Catar, al Al Rayyan, en el que ha estado una campaña y media antes de fichar por el Olympiacos.

«Rodríguez fue el máximo goleador en la Copa del Mundo de 2014 cuando anotó seis goles para Colombia, por lo que ha sido internacional en 86 ocasiones, anotando 24 goles. En Porto ganó tres campeonatos (2011, 2012, 2013), una copa (2011) y cuatro Supercopas de Portugal (2010, 2011, 2012, 2013), mientras que con el Bayern ganó dos campeonatos (2018, 2019), una copa ( 2019) y dos Supercopas de Alemania. Durante su paso por la Real levantó dos Champions League (2016, 2017) dos campeonatos (2017, 2020), dos Mundiales de Clubes (2014, 2016), dos Supercopas de Europa (2015, 2017) y una Supercopa de España (2020)», destaca el Olympiacos.

James Rodríguez coincidirá en el conjunto griego que entrena el español Carlos Coberán con el brasileño Marcelo que cumplió en junio pasado su contrato con el Real Madrid.

