James Rivas: Iluminar a un Viaducto, es una burla para todo un país que está apagado

«Tras los últimos acontecimientos, suscitados en la ciudad de Mérida y tras las múltiples preguntas que las personas nos han realizado, se debe tomar una postura contundente» , así lo dio a conocer el joven dirigente político James Rivas, tras el encendido de luces en el viaducto Campo Elías del Municipio Libertador del estado Mérida. «Esto significa una burla, no solo para Mérida, sino para todo un país, que sufre el colapso sistemático de su sistema de energía eléctrica» resaltó Rivas, acotando que existen problemas más importantes que la municipalidad debe atacar, y los cuales se hacen invisibles para la actual gestión de gobierno. James Rivas, quien además también es un destacado luchador social, mencionó que el actual alcalde, quien según él, forma parte del mayor problema de Venezuela, quiere adornar a una ciudad, haciendo alusión a que todo está bien, cuando todo un país vive un hambre ardiente y muere en las fronteras, tratando de escapar del actual sistema de gobierno nacional. «Jesús Araque se volvió a equivocar, así como el chavismo siempre se ha equivocado. Se equivocó porque no ha puesto en marcha políticas acertadas desde el gobierno municipal. Se equivocó, porque mientras ellos intentan alumbrar a un viaducto, las principales avenidas de la ciudad, carecen hasta de postes eléctricos. Claro, con esto no estoy en contra de la navidad, más allá de que en el hoy, difícilmente se pueda tener una «Navidad Feliz» en nuestro país, pero seguro estoy, de que se pudo ser más prudente y modesto, buscando una mejor inversión de los recursos». El joven dirigente, también hizo mención al cambio de los semáforos, diciendo que el actual alcalde estaba errado cambiando los semáforos que aun sirven o pueden tener vida útil, obviando los semáforos que realmente deben ser reemplazados, presumiendo que puede que detrás de todo ese cambio innovador, haya un macabro plan de ganancias extras para quienes administran al Municipio. Para finalizar, dijo «El llamado es a la ciudadanía, en primer lugar, para que denuncie y no permita el atropello de un gobierno circunstancial y sordo, con una pésima administración de los recursos públicos y, en segundo lugar, a mirar con claridad y conciencia, a quienes gobiernan hoy en día. No podemos tener memoria corta». N/PRENSA. 04-10-2022

