James Mattis dejará la Secretaría de Defensa el 1 de enero

(CNN) – James Mattis, secretario de Defensa, dejará el cargo el 1 de enero y no a fines de febrero, como había indicado en su carta de renuncia.

Una fuente familiarizada con el tema dijo que el presidente Donald Trump está enojado por la extensa cobertura dada a la renuncia de Mattis y, por lo tanto, lo está obligando a irse antes de lo que originalmente había planeado .

Trump anunció que el subsecretario de Defensa Patrick Shanahan asumirá el cargo de secretario de Defensa interino a partir del 1 de enero. Mattis había indicado en la carta de renuncia que permanecería hasta fines de febrero para ayudar en la transición a su sucesor.

"Me complace anunciar que nuestro muy talentoso subsecretario de defensa, Patrick Shanahan, asumirá el título de secretario interino de defensa a partir del 1 de enero de 2019. Patrick tiene una larga lista de logros mientras se desempeña como diputado, y anteriormente en Boeing. ¡Será genial!", tuiteó Trump.

James Mattis renunció este jueves tras los planes del presidente Donald Trump de retirar los soldados de Siria , citando diferencias políticas irreconciliables en una decisión que tomó a Washington por sorpresa.

Trump anunció la salida de Mattis un día después de que sus planes en Siria se hicieran públicos , una decisión a la que Mattis y los otros principales asesores de seguridad nacional del presidente se opusieron.

Mattis anunció su renuncia el jueves con una carta que decía que sus puntos de vista no estaban en línea con Trump, quien dijo que Mattis se retiraría a fines de febrero.

El anuncio de retiro de Mattis, este jueves, llevó a gran parte de Washington, incluidos destacados republicanos, a expresar su alarma sobre el cambio de liderazgo en el Pentágono. El anuncio en sí siguió a la decisión de Donald Trump de pedir una retirada total de las tropas de Siria y la consideración de una reducción en Afganistán.

Shanahan, la elección de Trump de reemplazar a Mattis en forma interina, fue confirmado como el número dos de Mattis en el Pentágono el año pasado tras un abrumador margen que se produjo después de un proceso de confirmación, el mismo que incluyó un enfrentamiento con el fallecido senador republicano por el Partido Republicano de Arizona, John McCain.

