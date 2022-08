James Franco interpretará a Fidel Castro y hay polémica

Entornointeligente.com /

La película «Alina de Cuba», que será dirigida por Miguel Bardem, iniciará su rodaje este agosto, ya que se confirmaron a los actores principales de la biopic sobre los Castro en la Cuba del siglo XX.

James Franco protagonizará a Fidel Castro, mientras que Ana Villafañe será Alina Fernández, hija extramatrimonial del dictador cubano.

El centro de esta cinta será hablar sobre la «hija rebelde» que tuvo Fidel, y que la misma se enteró de quién fue su verdadero padre recién a los 10 años.

Mía Maestro también será parte fundamental en esta historia, ya que dará vida a la madre de Aline, Naty Revuelta.

La película será filmada en varias locaciones de Colombia, en especial en Cartagena y Bogotá, ya que la idea es poder ilustrar el estilo colonial de La Habana en la era castrista de Cuba.

El guión pertenece al escritor José Rivera, mismo autor de «Diarios de motocicleta» (vida del Che Guevara).

«Desde el inicio de la película, nuestro enfoque ha sido producir una pieza artística de la historia hispana moderna, con la visión del proyecto de ser verdaderamente inclusivo a través de la unión de actores y creativos de raíces latinas recientes e intergeneracionales de los EEUU, América Latina y el mundo», explicó el productor creativo del filme, John Martinez O’Felan.

Cabe recordar que Franco vuelve al trabajo luego del problema judicial en el que se vio envuelto en el año 2018, tras ser denunciado por explotación sexual y fraude por un grupo de estudiantes de actuación.

James llegó a un acuerdo con los supuestos afectados y dio en compensación US$ 2,2 millones, pese a que él sigue negando las acusaciones.

En lo que respecta a la protagonista real, Alina, la misma dijo en conversación con CiberCuba que espera que este proyecto sirva de aprendizaje.

«Me gustaría que la gente que pueda ver esta película tenga al final la sensación de que ha aprendido algo», expresó.

Rechazo

Al actor John Leguizamon no le gustó que hayan elegido a Franco para interpretar el papel de Fidel Castro, ya que desde su punto de vista debió ser alguien de raíces latinas.

