James Cameron y «Avatar»: «Eventualmente tenemos que cambiar o nos extinguiremos»

El panorama cultural pop se veía considerablemente diferente en 2009. Los programas de televisión todavía se veían en televisores. TiK ToK era apenas una exitosa canción de Kesha . Y el Universo Cinematográfico de Marvel tenía solo dos películas estrenadas hacía un año.

En cambio, los cines estaban a punto de ser dominados por Avatar, la epopeya de ciencia ficción de James Cameron sobre una batalla por los recursos naturales entre los colonos humanos de la Tierra y los Na’vi nativos de una luna lejana llamada Pandora. Avatar se convirtió en una de las películas más exitosas de todos los tiempos, recaudó más de 2.800 millones de dólares en todo el mundo y ganó tres Oscar.

Cameron, el condecorado cineasta de Titanic , Mentiras verdaderas y Terminator , se fue a preparar las próximas entregas de su nueva franquicia. Ahora, mientras da los toques finales a la primera de las cuatro secuelas planeadas, Avatar: El camino del agua (que se estrena el 16 de diciembre) han pasado casi 13 años y muchas cosas han cambiado.

Para ayudar a las audiencias a familiarizarse con Avatar y con las películas en 3D que deslumbraron a las audiencias en 2009, la primera película se reestrenará en los cines este jueves. Es una estrategia que, por supuesto, tiene la intención de preparar al público para la inminente secuela, pero también para recordarles lo que tenía de especial la original.

Como dijo Cameron sobre Avatar en una entrevista, «la creamos para la experiencia de la pantalla grande. Hacés que la gente huela las rosas. Hacés que la gente se sume al vieja. Si estás haciendo una toma aérea o una toma en un hermoso arrecife de coral, mantén el tiro un poco más. Quiero que la gente realmente entre allí y sienta que está allí, en un viaje con estos personajes».

Desde Nueva Zelanda, Cameron, de 68 años, habló sobre ver Avatar a través de nuevos ojos, cómo el mundo ha cambiado o no desde su lanzamiento, y si este otrora rey del mundo quizás haya cambiado y si tal vez se relajó un poco. Estos son extractos editados de una conversación con él.

—¿Has visto el Avatar original recientemente? ¿Cómo fue la experiencia?

—Fue un verdadero placer verla completamente remasterizada, hace unas semanas con mis hijos que solo lo habían visto en streaming o en Blu-ray. «Ah, esta es la película que hizo papá hace tiempo». Y pudieron verla en 3D, con buen nivel de luz y niveles de proyección, por primera vez. Y estaban como, «Ah. Mirá. Ahora lo entiendo.» Que, con suerte, será la reacción del público. Los jóvenes cinéfilos nunca tuvieron la oportunidad de verla en una sala de cine. Aunque creen que pueden haber visto la película, en realidad no la han visto. Y me sorprendió gratamente, no solo lo bien que se sostiene, sino lo hermoso que es en su estado remasterizado.

—¿Vio detalles que desearía poder cambiar?

—No pienso así. Editar una películas es un proceso tan intenso y hay que luchar por cada fotograma. Me sentí bastante bien con las decisiones creativas que se tomaron en ese entonces. Pasamos mucho tiempo y energía mejorando nuestro proceso en más de una década desde entonces. Pero ciertamente no hay nada vergonzoso. Puedo ver pequeños lugares donde hemos mejorado pero sigue siendo competitivo con todo lo que hay hoy en día.

—Incluso con todo lo que habías logrado antes de hacer Avatar, ¿todavía había elementos por los que tuviste que luchar contra el estudio para mantenerlos?

—Creo que sentí, en ese momento, que chocamos por ciertas cosas. Por ejemplo, el estudio consideró que la película debería ser más corta y que había demasiadas cosas volando en el ikran y resultó que eso es lo que más le gustó a la audiencia, en términos de encuestas de salida y recopilación de datos. Y ese es un lugar donde tracé una línea en la arena y dije: «¿Sabes qué? Hice Titanic . ¿Este edificio en el que nos reunimos ahora mismo, este nuevo complejo de 500 millones de dólares en tu lote? Titanic pagó por eso, así que puedo hacer esto». Y después me dieron las gracias. Siento que mi trabajo es proteger su inversión, a menudo en contra de su propio juicio. Pero mientras proteja su inversión, todo está perdonado.

—Avatar tenía un mensaje sobre el cuidado del medio ambiente y los recursos que ha proporcionado. En los años transcurridos desde su lanzamiento, ¿sientes que se ha prestado atención a ese mensaje?

—No me voy a sentir culpable porque mi película no salvó al mundo. Ciertamente no era la única voz en ese entonces, y ciertamente no soy la única voz ahora, diciéndole a la gente qué tiene que cambiar. Pero la gente no quiere cambiar. Nos encanta quemar energía. Nos encanta comer nuestra carne y lácteos. Pedirle a la gente que cambie fundamentalmente sus patrones de comportamiento es como pedirles que cambien de religión. Estamos viendo esta serie continua de manifestaciones cada vez mayores de las consecuencias, como estas olas de calor en China, América del Norte y Europa, las inundaciones en Pakistán, que son horribles. Y eventualmente tenemos que cambiar o nos extinguiremos. Avatar no está tratando de decirte qué hacer específicamente. No te está diciendo: votá por fulano de tal, compra un Prius, deja la hamburguesa con queso. Solo nos recuerda lo que estamos perdiendo. Y nos vuelve a poner en contacto con ese estado infantil de asombro sobre el mundo natural. Mientras esa belleza resuene dentro de nosotros, hay esperanza.

—¿Le preocupa que en el tiempo entre el original y la secuela, el público haya perdido su conexión con la historia o sus personajes?

—Podría haber hecho una secuela a los dos años y fracasar porque la gente no se identificaba con los personajes o la dirección de la película. Mi experiencia personal es la siguiente: hice una secuela llamada Aliens , siete años después de la primera película. Fue muy bien recibido. Hice una secuela llamada Terminator 2 , siete años después de la primera película y tuvo más ingresos que la primera película. Estaba un poco preocupado por haber estirado demasiado la cuerda, en nuestro mundo moderno y acelerado, con Avatar 2 llegando 12 años después. Justo hasta que lanzamos el avance y obtuvimos148 millones de visitas en 24 horas. Está ese principio apenas visto pero admirado, que es: «Vaya, no hemos visto eso en mucho tiempo, pero recuerdo lo genial que era en ese entonces». ¿Eso juega a nuestro favor? No sé. Supongo que lo vamos a averiguar.

