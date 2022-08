Jamaica jugó un papel importante en la ciberdefensa en PANAMAX 2022

Entornointeligente.com /

Uno de los puntos centrales durante PANAMAX 2022 fue la ciberdefensa. El Mayor de la Fuerza de Defensa de Jamaica Kayson Gunzell, formó parte de la célula cibernética durante el ejercicio multinacional. Diálogo habló con el May. Gunzell sobre su papel durante PANAMAX 2022.

Diálogo: ¿Por qué la ciberdefensa es un tema tan importante en PANAMAX 2022?

Mayor de la Fuerza de Defensa de Jamaica Kayson Gunzell: La ciberdefensa es un dominio en el que todos estamos tratando de jugar en este momento. Es un nuevo dominio que permite atacar a un adversario desde cualquier lugar del mundo. Para el ejercicio no estás limitado a tu ubicación geográfica, en términos de cibernética, pero estábamos limitados en términos de nuestras capacidades ofensivas. Lo que se permite, desde una perspectiva cibernética, es la capacidad de buscar posibles objetivos cibernéticos y obtener un resultado concreto, siendo un enlace y haciendo un compromiso interagencial. Este ejercicio sacó a relucir muchas consideraciones para los actores de la amenaza dentro del dominio cibernético.

Diálogo: ¿Puede elaborar un poco más acerca de las limitaciones durante ciberataques?

Mayor Gunzell: Diría que es porque el ciberespacio es un componente que está clasificado, por lo que probablemente, no podemos exponer ciertas capacidades. No se nos dio esa directiva ofensiva. Estábamos limitados en términos de lo que somos, y no se nos dio luz verde para hacer nada ofensivo, pero podríamos participar en operaciones de tipo defensivo para provocar un resultado, lo que sería una manera ofensiva. ¿Qué haríamos? Un enfoque más pasivo, sin utilizar una capacidad cibernética.

Diálogo: ¿Hubo alguna actividad cibernética por parte del adversario del ejercicio que valga la pena mencionar?

Mayor Gunzell: El adversario utiliza el dominio cibernético como medio principal para su campaña de propaganda. También pudimos ver que intentaban realizar algunos ciberataques. En ese caso, habríamos hecho esa evaluación y habríamos empezado a poner en marcha el plan de contingencia necesario. Así, en caso de que hubiera un ataque, la gravedad real sería muy limitada.

Diálogo: ¿Qué aportó Jamaica desde la perspectiva cibernética?

Mayor Gunzell: Estamos desarrollando nuestra capacidad cibernética en Jamaica. A pesar de ser el único jamaiquino en la célula cibernética pude venir aquí y encajar perfectamente, demostrando que el ciberespacio es un lenguaje, un lenguaje universal. También pude añadir valor a las discusiones, en términos de consideraciones de nominación.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com