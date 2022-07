Jake Paul vs Hasim Rahman Jr. se cancela por problemas con el peso

Entornointeligente.com /

El esperado combate entre el youtuber Jake Paul vs Hasim Rahman Jr. se canceló debido a que éste último no cumplió con el monitoreo de pesaje previo a la pelea.

La empresa Most Valuable Promotions anunció que Rahman firmó un acuerdo para pelear el 6 de agosto en un peso máximo de 200 libras, sin embargo, el púgil envió un chequeo de peso a la Comisión Atlética del estado de Nueva York que demostraba que solo había perdido una libra desde que aceptó la pelea 24 días atrás.

La Comisión anunció que no sancionaría la pelea en menos de 205 libras, Paul siguió adelante con su preparación para aceptar el combate en ese límite, no obstante, el equipo de Rahman aseguró que su peleador planeaba presentarse con 215 libras al pesaje oficial y no aceptaría llegar con menos peso.

Paul compartió el comunicado de la promotora a través de redes sociales y lamentó que se cancelaran tanto la pelea contra Tommy Fury como contra Hasim Rahman , a quien acusó de «desmoronarse».

«Estos boxeadores son las personas más díficiles para trabajar y continuamente carecen de profesionalismo y confianza para pelear conmigo.

«Me disculpo con todos los demás peleadores de la cartelera, nuestros socios, nuestro equipo y los aficionados».

First Tommy Fumbled and now Hasim Rahman Crumbled. These boxers are the most difficult people to work with and continually lack professionalism and confidence to fight me.

I apologize to all of the of the other fighters on the card, our partners, our team and the fans. https://t.co/0q6MxqG3XJ

— Jake Paul (@jakepaul) July 31, 2022 Esta noticia se produce apenas horas después que el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, reveló que en caso de ganar el youtuber Jake Paul al peleador Hasim Rahman Jr. en el legendario Madison Square Garden de Nueva York, le metería a la clasificación del organismo, lo que generó dudas e incluso críticas.

Jake Paul no enfrentará a Hasim Rahman Jr. luego que éste último no cumplió con los requisitos del peso. EPA-EFE Sulaimán no señaló si estaría clasificado dentro de los primeros 15 ranqueados, lo cual le colocaría entre los peleadores elegibles para disputar un campeonato del mundo. Actualmente ha estado pesando sobre 190 libras, lo cual le permitiría competir en la categoría de peso Crucero.

