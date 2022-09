«Jakare» Saenger muestra en Instagram a una bebé tomando alcohol

Entornointeligente.com /

Al fiscal Federico Leguizamón aún se le dificulta avanzar en el proceso de denuncia contra el diplomático qatarí. Los datos que recabó por ahora es que el sitio donde se habría producido la supuesta violación sexual es la residencia del ministro plenipotenciario y encargado de negocios de Qatar en Paraguay, Saeed Hamad M.J. Al-Marri .

Buscando alternativas para indagar el agente del Ministerio Público pidió en carácter de urgencia informes al Ministerio de Relaciones Exteriores. Exigió información sobre la acreditación y las cartas credenciales de Saeed Hamad M.J. Al-Marri como encargado de negocios y ministro plenipotenciario.

Inclusive requirió a la Cancillería determinar qué tipo de inmunidad -en caso de que tenga- cuenta este funcionario de Qatar teniendo en cuenta su cargo diplomático.

Inmunidad diplomática es una traba, dijo fiscal Leguizamón confirmó que el denunciado sigue en el país y tiene un abogado con el que está en constante comunicación. Dentro de las diligencias que efectúa sobre esta grave denuncia pidió que se comunique a sus pares de Qatar sobre este suceso.

A partir de ahora, espera que haya alguna autorización para allanar la casa y si se dan los elementos procesar al enviado qatarí. Tampoco descartó que sea su propia Justicia la que lo investigue. El agente fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán también se está movilizando, sostuvo.

El investigador reconoció que de momento » están atados de pies y manos» porque se trata de un caso inusual en Paraguay.

Lea más: Pena de 20 años de prisión para dos hombres que abusaron de niña indígena

Supuestas pruebas y asistencia al chef que denunció violación sexual La supuesta víctima presentó pruebas de las cuales el fiscal prefiere no ahondar por respeto a la víctima.

Hasta ahora el trabajo fiscal fue el de ordenar una inspección médica al joven, su declaración testifical y la asistencia sicológica correspondientes. La pena de cárcel si el hecho es agravado puede llegar hasta 15 años.

Antecedentes del origen de la supuesta violación y abuso sexual El pasado 22 de agosto, un joven de Sri Lanka que vino a trabajar a nuestro país como chef para la Embajada de Qatar denunció al ministro plenipotenciario y encargado de negocios de este país, por supuesta violación sexual.

Informó al canciller sobre la denuncia de supuesta violación El pasado 1 de setiembre, el fiscal Leguizamón también envió un informe al canciller nacional, Julio César Arriola , informándole sobre la causa abierta contra el embajador qatarí y los hechos que se denuncian en su contra.

Lea más: Abusaba sistemáticamente de su sobrina adolescente

Una historia de terror de supuesta víctima de violación sexual En su testimonio, el joven, de 27 años, explica que llegó a nuestro país en febrero de 2022 directamente para trabajar con el embajador Saeed Hamad M.J. Al-Marri. En su relato, asegura que, a los tres meses de trabajar, M.J. Al-Marri empezó a pedirle masajes, a lo cual él se oponía.

Los días pasaron y los acosos se fueron sucediendo, además del maltrato verbal porque no quería acceder a los masajes corporales, según la denuncia.

Agrega que fue una situación muy difícil para él, ya que en ese momento no podía comunicarse con nadie por no manejar el idioma castellano y no encontraba con quién podía comunicarse, mínimamente, en inglés.

Lea más: Denuncian abuso sexual tras ocho meses del hecho: adolescente quedó embarazada

Según el denunciante, la noche del 1 de junio de este año , el diplomático qatarí abusó sexualmente de él en la habitación en la que dormía. Luego de eso, lo tuvo amenazado, aseguró.

Dice que un conocido lo ayudó, al día siguiente, para ir a un sanatorio privado a hacer un estudio porque tenía sangrados, como consecuencia de la violación.

Desde Cancillería informaron a ABC Color que la institución ya está informada de la investigación fiscal y que se está recabando todas las informaciones pertinentes al caso para posteriormente dar a conocer una posición pública al respecto.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com