«Jakare» Saenger muestra en Instagram a una bebé tomando alcohol

Entornointeligente.com /

Como habían anticipado los obreros de la planta de Vallemí, el horno de clínker de Vallemí de la Industria Nacional del Cemento (INC) no resistió el combustible de mala calidad (sobrantes de pet-coke) que se utilizó la semana pasada, con la intención de forzar la reactivación de la producción, que finalmente fracasó y causó más daño a la máquina.

«El horno paró de nuevo desde la madrugada del domingo por mala calidad de combustible, ya que prácticamente el pet coke que teníamos estaba mezclado con residuos mezclados ya con arenillas, piedritas y otros. Al desprendimiento del hormigón que se encuentra en el precalcinador, ahora también se suma la descomposición del revestimiento de alta temperatura», informó una de nuestras fuentes de Vallemí.

Lea más: Contraloría evidencia que INC ya no puede ni cubrir sus gastos

Preocupa alto porcentaje de azufre en el pet coke Pero lo más grave aún es que el combustible utilizado tiene un alto porcentajes de azufre , que ocasiona pegadura en las paredes y conducto de la torre intercambiadora de calor, que finalmente desemboca en atranque, produciendo el paro del horno.

«Independientemente a la incidencia del paro del horno, el alto porcentaje de azufre es altamente nocivo para la salud humana, ya que parte de los gases nocivos se emite a través de la chimenea al medio ambiente», expresó.

Lea más: Contraloría descubre pago irregular de más de G. 1.403 millones en INC y exige que se recupere

Jefes sabían mala calidad de combustible, pero no hicieron nada Agregó que los jefes superiores de la INC sabían de la anomalía de la pésima calidad del combustible (pet coke). «Nuestros jefes estaban en conocimiento de que el coque era de mala calidad, pero para dar gusto al capricho del presidente de la INC, que en forma irresponsable ordena la continuidad de la marcha precaria del horno, se empeoró el daño. Nuestro horno constantemente sufre paradas a causa de los atranques en la torre intercambiadora de calor, pero hacen casos omiso a éste problema», lamentó.

Resaltó que los obreros no saben por qué el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sigue manteniendo en el cargo «a éste inepto funcionario (refiriéndose a Ernesto Benítez) que está matando las instalaciones de la nuestras fábrica en Vallemí , además de no conocer la parte técnica».

«Es caprichoso en sus determinaciones o tiene instrucciones de fundir nuestras fábrica que ya ha sufrido muchos daños con este abogado qué está al frente de la INC «, señaló.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com