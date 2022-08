Entornointeligente.com /

Eleições Fantástico Lei de Cotas Resgate de menino Bolsonaro no JN Jair Bolsonaro (PL) é entrevistado no Jornal Nacional; veja íntegra O candidato à Presidência da República foi entrevistado ao vivo por William Bonner e Renata Vasconcellos nesta segunda-feira (22). Por Jornal Nacional

22/08/2022 22h19 Atualizado 22/08/2022

Jornal Nacional entrevista Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição; veja íntegra

O Jornal Nacional vai entrevistar, ao longo da semana, os candidatos à Presidência mais bem colocados na pesquisa Datafolha de intenção de voto, divulgada em 28 de julho .

Pela ordem determinada em sorteio, com a presença dos assessores dos partidos, Jair Bolsonaro , do PL , é o entrevistado desta segunda-feira (22). Na terça (23), Ciro Gomes , do PDT . Na quinta-feira (25), Luiz Inácio Lula da Silva, do PT . E, na sexta (26), Simone Tebet , do MDB .

O Jornal Nacional abordou os temas que marcam cada uma das candidaturas. O tempo total dessa entrevista foi de 40 minutos. E, ao fim, o candidato teve um minuto para as considerações finais . No vídeo acima, você confere a íntegra da entrevista.

VÍDEOS: Jair Bolsonaro é entrevistado no JN Bolsonaro repete mentira sobre urnas, diz que aceitará resultado das eleições 'desde que sejam limpas' e defende aliança com Centrão

Veja, abaixo, todos os trechos da entrevista de Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional:

Ataques ao sistema eleitoral brasileiro e golpe Manifestação de apoiadores Compromisso com o resultado das urnas Pandemia Economia Meio ambiente Aliança com o Centrão Trocas de ministros da Educação Interferência na Polícia Federal

Jair Bolsonaro responde a pergunta sobre ataques ao sistema eleitoral brasileiro e sobre golpe

Jair Bolsonaro responde a pergunta sobre manifestação de apoiadores

Jair Bolsonaro responde a pergunta sobre compromisso com o resultado das urnas

Jair Bolsonaro responde a pergunta sobre a pandemia

Jair Bolsonaro responde a pergunta sobre economia

Jair Bolsonaro responde a pergunta sobre meio ambiente

Jair Bolsonaro responde a pergunta sobre aliança com o Centrão

Jair Bolsonaro responde a pergunta sobre trocas de ministros da Educação

Jair Bolsonaro responde a pergunta sobre interferência na Polícia Federal

Considerações finais de Jair Bolsonaro

