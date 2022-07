Jair Bolsonaro le contesta a DiCaprio sobre sus críticas a la deforestación amazónica

Entornointeligente.com /

«¿De nuevo vos, Leo? Así, vas a convertirte en mi mejor gran elector» , respondió Bolsonaro en una serie de publicaciones en la red social Twitter, en referencia a que las críticas lo hacen más fuerte para su intento de reelección en los comicios del 2 de octubre.

Informate más Brasil: según el oficialismo, Lula deberá gobernar con concesiones a Bolsonaro El actor publicó en martes en Twitter un mapa de la ONG MapBiomas que muestra el cambio que sufrió la Amazonia brasileña en los últimos tres años a raíz de la deforestación por las actividades extractivistas ilegales.

https://twitter.com/LeoDiCaprio/status/1552008644371222528 How extensive is deforestation in Amazonia, one of the most important places on the planet for people & wildlife? According to this map from @mapbiomas , the region has faced an onslaught of illegal deforestation at the hands of extractive industry over the last 3 years. pic.twitter.com/BLxUC3S3z7

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) July 26, 2022 El jefe de Estado, como había hecho en mayo de este año, apuntó al yate del actor de El Renacido: «Te podría decir de nuevo que desistas de tener un yate antes de dar sermones al mundo, pero conozco a los progresistas, quieren cambiar el mundo pero nunca quieren cambiar sus conductas».

El mandatario de ultraderecha se quejó de que el actor no publica los incendios forestales en Estados Unidos y Europa : «Alguien puede pensar que estás obsesionado por mi país (o sus recursos naturales) o si crees que Brasil es el único en la tierra».

«Podés seguir jugando con tus juguetes de estrellas de Hollywood mientras acá seguimos trabajando», añadió Bolsonaro, que sostuvo que el promedio de deforestación amazónica de su gobierno es menor que el de administraciones anteriores.

El informe publicado por la estrella de Hollywood indica que el ritmo de deforestación amazónica en 2021 fue de 1,9 hectáreas por minuto.

Según MapBios, la selva amazónica concentra el mayor frente de deforestación, con el 59% de la tala a nivel nacional registrada por imágenes de satélite.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com