Jaime Pradilla, el heredero del 4 de Pau Gasol

A Jaime Pradilla no le intimidó su estreno en un gran campeonato . Tampoco tener 21 aáos . Ni siquiera llevar a la espalda el eterno 4 de Pau Gasol . Fue uno de los destacados ante Bulgaria , exprimiendo al máximo su presencia en pista y aportando en todo: 10 puntos, cinco rebotes (tres de ellos ofensivos), dos asistencias, dos robos y 18 de valoración en 15 minutos. Hizo buenas las sensaciones que ya transmitió en la preparación.

«Entiende las cosas, pero no las ha vivido. No ha mecanizado muchas situaciones de juego, pero me gusta. Desde que ha llegado ha tenido un rol importantísimo . Da igual la edad que tenga. Tiene el carácter y la mentalidad adecuadas», le alababa Sergio Scariolo en la víspera del segundo encuentro del Eurobasket , en el que la selección se medirá a Georgia .

Sergio Scariolo, seleccionador espaáol La presencia del ala-pívot de 2,01 metros del Valencia Basket puede ser importante ante el potencial interior de la anfitriona. No disponen del lesionado Toko Shengelia , pero sí de Gio Shermadini , Goga Bitadze , tocado tras torcerse un tobillo, y del versátil Sandro Mamukelashvili , que en el primer partido dejó grandes acciones. Tras la derrota en el debut, otro tropiezo puede ser letal para ellos. «Saldrán a muerte para intentar remediarlo» , advierte Scariolo.

