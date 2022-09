Jaime Ordiales ve una campaña de desprestigio en su contra para desestabilizar a Cruz Azul

Entornointeligente.com /

MÉXICO.- Desde que dejó el cargo de director deportivo en Cruz Azul para emigrar a las Selecciones Nacionales de México , Jaime Ordiales despertó comentarios de jugadores sobre su estancia en la Máquina, lo cual le hacen pensar que alguien orquesta una campaña de desprestigio en su contra .

«No sé cuál sea la finalidad, pero es una campaña de desprestigio que alguien está tratando de armar, es la realidad; es lo que están tratando de hacer», declaró a ESPN Jaime Ordiales , quien dejó de laborar en Cruz Azul el último día del reciente julio.

«Yo puedo haber sido responsable, haber contratado un entrenador (el uruguayo Diego Aguirre) y que no hayan salido las cosas bien, pero yo no juego ni dirijo», añadió Jaime Ordiales , quien considera que pudo haber errado en algunas decisiones tomadas en Cruz Azul , «como en otras acerté».

El directivo prosigue: «También me tocó ser campeón y superlíder y no nada más con un entrenador, con otro entrenador también; pero ahora no salieron las cosas bien o no están saliendo bien».

Aclaró que desde hace cinco semanas no está en Cruz Azul , «no estuve en las golizas que les dieron. Me fui ganándole al Necaxa en noveno lugar y no me atañe, pero soy responsable porque en mi gestión se trajo a Diego; no han salido las cosas y lo otro son cuestiones personales».

Jaime Ordiales cree que existe una campaña de desprestigio en su contra. Imago7 Jaime Ordiales está seguro que hay una campaña en su contra y «yo no trabajo en Cruz Azul . Si hay alguien que está interesado en llegar a Cruz Azul y tiene intenciones de desestabilizar, ya me vale; en pocas palabras así te lo digo».

Menciona que es una burla lo que le está pasando, luego de resultado buenos y también malos durante su estancia en Cruz Azul . «Tengo muchos años en esto y sé perfectamente cuando alguien lo está tratando de hacer de mala fe».

SE EQUIVOCÓ EN TRAER A AGUIRRE Y DEJAR IR A AGUILAR Por otro lado, Jaime Ordiales descartó que él desmembró a Cruz Azul después de la obtención del título, «yo no quité a los 11 jugadores que se fueron. Ahí estaba Álvaro Dávila y su gente. Acabo de escuchar en televisión que yo quité a Pol Fernández y a ‘Cabecita’ Rodríguez y yo no estaba en el equipo; yo había renunciado hacía cuatro meses. No quité ni a ‘Cabecita’ ni al ´Piojo Alvarado ni a Orbelín ni a Romo ni a Montoya ni a Yotún ni a los chavos, Gutiérrez que se fue a Xolos. No los quité yo, los quitaron ellos».

Selecciones Editoriales Jesús Corona sobre Jaime Ordiales: «Afortunadamente se lo llevó Yon de Luisa» 1d ESPN Los jugadores del Cruz Azul querían fuera a Jaime Ordiales desde enero del 2021 1d ESPN 1 Relacionado En cuanto a sus decisiones, aceptó que él y el cuerpo técnico acordaron que se fuera el defensa paraguayo Pablo Aguilar por la edad, pensando en traer a un jugador más joven «y probablemente me equivoqué; sí, me equivoqué y ya, listo. Probablemente era conveniente que Pablo estuviera un año más porque había sido un jugador importante, lo acepto». Y reitera su equivocación de haber contratado a Diego Aguirre, ya que «puede ser muy bueno, una gran persona, pero no funcionó, por eso tuvo que salir, y aun así todavía falta camino. Ahorita ya se ha hecho un juicio a priori porque perdieron cuatro partidos seguidos, y en las goleadas tampoco estuve yo. Ya estoy en la Federación Mexicana de Futbol desde principio de agosto. Al final estoy tranquilo con mi conciencia. Sé quién soy. Las decisiones que tomo las tomo siempre pensando en el equipo, en el bien conjunto».

«Soy un tipo honorable y honrado, y si tomé decisiones y me equivoqué las asumo y ya. En el futbol así es. En 40 años en el futbol he tomado decisiones como jugador, entrenador y directivo y a veces han salido muy bien y otras no me han acompañado», añadió Jaime Ordiales .

Hace unos días, el defensa paraguayo Pablo Aguilar culpó a Jaime Ordiales de haber dejado Cruz Azul y aseguró que el exdirectivo celeste le había dicho que renovaría contrato y al final no fue así y tuvo que regresar a su país. También el portero José de Jesús Corona hizo declaraciones sobre Jaime Ordiales y aplaudió que haya salido de la Máquina.

