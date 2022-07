Jaime Ordiales llega a la FMF sin cambiar planes rumbo a Qatar

Entornointeligente.com /

La Federación Mexicana de Futbol (FMF), que preside Yon De Luisa, presentó oficialmente a Jaime Ordiales Domínguez como nuevo director de selecciones nacionales varoniles con proyección de trabajo hasta 2026, en sustitución de Gerardo Torrado, relevado de su cargo el pasado 13 de julio. No obstante, Ordiales no tendrá injerencia en el plan de trabajo que ya tiene presupuestado el Tri varonil mayor en los meses previos a la Copa del Mundo de Qatar.

Ordiales Domínguez llega a este cargo luego de casi 20 años de experiencia como directivo de diversos clubes, entre los cuales estuvieron Atlas, América, Necaxa, Guadalajara, Querétaro y finalmente Cruz Azul, con el que ganó el título de liga del torneo Guardianes 2021. Justamente para finiquitar sus actividades con el conjunto cementero, en donde aún se espera el fichaje del defensa argentino Ramiro Funes Mori, el directivo se unirá a la FMF hasta el 1 de agosto.

«Jaime trabajará en una relación constructiva con los directores técnicos de cada una de las divisiones (de selecciones nacionales varoniles) y será fundamental en los momentos decisivos e importantes de las distintas competencias. También ayudará en la relación diaria con los clubes de la Liga MX, quienes son indispensables en el apoyo a cada una de nuestras selecciones nacionales», declaró Yon De Luisa durante su presentación.

Hasta el momento, en la estructura de selecciones varoniles solo sobreviven Gerardo Martino como entrenador del combinado mayor y Raúl Chabrand en la sub 17, ya que Luis Pérez, encargado de la sub 20 fue destituido junto a Gerardo Torrado e Ignacio Hierro, quien ocupaba el cargo de director deportivo. Por ahora, el anuncio solo incluye a Jaime Ordiales en lugar de Torrado, como director general.

Las funciones de Ordiales serán de asesoramiento y «crítica constructiva», así como de diálogo constante con los entrenadores de todos los niveles de selecciones varoniles, sin embargo, a efecto inmediato, no tendrá injerencia dentro de la agenda que ya tiene prestablecida la FMF entre los meses de agosto y octubre, según señaló el propio Yon De Luisa.

«Desde luego viene a sumar sobre ya lo construido, no esperemos cambios en la planeación, que ya está bien analizada y aprobada por la presidencia. Tenemos nuestros partidos contra Paraguay, Colombia, Perú, Suecia, la ida a Girona para hacer el campamento base y de ahí el brinco hasta Qatar, todo eso no va a sufrir ningún cambio. Donde va a sumar es en las discusiones internas, en la plática del futbol, el qué sí o qué no, el por qué sí o por qué no, y no quiere decir que esto venga a irrumpir con el trabajo».

No obstante, el presidente de la FMF mencionó que la experiencia de Ordiales sí podrá tener peso dentro de la elección de los 26 jugadores que representarán a México en el Mundial de Qatar, recalcando su amplio conocimiento sobre la Liga MX, además de la apertura de diálogo que tendrá Gerardo Martino con él.

«Además de la experiencia que tiene Jaime en diferentes puestos y clubes, lo cual le permite tener un extraordinario conocimiento de la Liga MX, tiene una capacidad visora y de análisis sobre los jugadores en un momento donde se va a definir la lista para ir a un Mundial, así como una capacidad de trabajo en equipo y negociadora. Todas estas son variables dentro del algoritmo que buscábamos de cómo maximizar estos últimos meses antes del Mundial de tal manera que en noviembre tengamos la mejor selección posible».

Por su parte, Ordiales apeló a su experiencia de trabajar con entrenadores mundialistas, como lo hizo en Tecos con el argentino César Luis Menotti y en América con el mexicano Manuel Lapuente, ya que con ambos fungió como auxiliar técnico. Aseguró que eso le servirá para poder coordinarse mejor con los seleccionadores nacionales de diferentes categorías, en especial con Gerardo Martino y la tarea que tiene rumbo al Mundial de Qatar.

«Tenemos que estar cerca de todos los equipos (de la Liga MX), tendremos reuniones seguramente con Yon de Luisa, desde el punto de vista de pláticas y comunicación, probablemente desde presidentes, entrenadores, cuerpos técnicos hasta dueños, pero el sentido importante es definitivamente tratar de sumar en cada una de las áreas para hacer el mejor trabajo posible, si se puede de excelencia, por qué no», declaró el todavía directivo de Cruz Azul.

Ordiales no toma como presión llegar a un cargo que ha sufrido malos resultados recientemente, orillando a la destitución de varios elementos. Prefiere asumir esto como un reto y está convencido de que la actitud positiva y la crítica constructiva le servirán para cambiar la faceta de las selecciones nacionales, ya que inmediatamente después del Mundial de Qatar con el combinado mayor viene una eliminatoria mundialista para la sub 17.

«Hay que enmendar, buscar y lo que venga tiene que ser siempre positivo, esa responsabilidad la asumo, lo haré trabajando en equipo con los cuerpos técnicos. Soy una persona muy abierta pero también participo mucho en el diálogo, en la construcción, en la plática, en la planeación, en muchos de los aspectos, esa es mi tarea y la trataré de hacer porque sí creo que tenemos que cambiar un poquito ese escenario que ahorita hay de pesimismo para tratar de tener confianza y ser positivo».

LINK ORIGINAL: El Economista

Entornointeligente.com