Jaime Ordiales acerca de problemas con Jesús Corona «No le caigo bien, pero no le he hecho nada»

Jaime Ordiales , director de Selecciones Nacionales de México, señaló que el portero de Cruz Azul Jesús Corona tendrá sus razones para celebrar que el directivo dejara el club de manera reciente, sin embargo, no le molesta gracias a que cada persona es libre de pensar como guste y nunca tuvo problemas con él.

«Si así lo piensa Jesús Corona , pues lo dijo. Podrá tener sus razones, opinión o pensamiento. A ‘Chuy’ quizá no le caí bien o no le caigo, listo, es cuestión personal. Tampoco vi que me atacara de alguna manera, sólo dijo que era bueno para él y no pasa nada».

«Al final de cuentas yo estoy trabajando en otro lugar; pero creo que cuando ya no está la persona en el tema individual o colectivo, es poco gusto hacer menciones», declaró Jaime Ordiales a ESPN .

Cuestionado acerca del origen de la rencilla, Jaime Ordiales explicó que, cuando regresó a Cruz Azul tras la salida de Álvaro Dávila de la presidencia del club, hubo tres personas que se opusieron a su llegada: el técnico Juan Reynoso, Jesús Corona y Pablo Aguilar.

«Cuando regresé, como que no querían, como que ellos querían continuar con los que estaban (Álvaro Dávila y sus colaboradores), es la verdad. Pero a mí me contrataron para hacer un trabajo y no tenía que decir que no. Particularmente ellos tres encabezaron, un poquito, esa resistencia en el sentido, pues, natural. Ellos tendrán sus razones, igual no les caigo bien, pero no les he hecho nada», prosiguió Jaime Ordiales y enfatizó en que no conoce las razones de la «resistencia».

«Me fui, les caía mal y ni modo y ya. ¿Qué les hice? Pueden pensar que no me gustaban, pero yo no soy el entrenador, yo no decido quién juega o no juega, si bien es cierto que participamos en la orquesta».

Para Jaime Ordiales, el tema está cerrado: «Si a alguien no le parece mi trabajo o mi personalidad, pues es muy personal y no pasa nada».

LINK ORIGINAL: ESPN

