Jaime León, de 80 años, se consagró subcampeón mundial de atletismo

A sus 80 años, Jaime León representó nuevamente al Perú luego de conseguir el tercer mejor tiempo en la clasificación a la final la categoría 80-84 años. En la final, León Pallete, quien fue dirigente de Universitario de Deportes, llegó con un tiempo de 14.88 segundos, quedando en el segundo lugar de la clasificación, mientras que el primer lugar fue ocupado por el alemán Kraemer Hartmunt con un tiempo de 14.31 segundos. «Estoy muy orgulloso por este subcampeonato mundial y batir el récord nacional y sudamericano. Este triunfo va para el país que pasa por momentos difíciles y no puedo dejar de dedicárselo también a Universitario, una entidad deportiva que siempre la tendré en mi corazón», dijo León a ovacion.pe al término de la competencia. Con este registro, el atleta nacional, quien es adiestrado por el entrenador Moises Del Castillo, un ex atleta de alto nivel. Otro peruano que participó, fue Jorge ‘Chupo’ Arriola, quien no pudo clasificar a instancias finales porque terminó en el puesto 14. Más en Andina: ? Juan Reynoso inició una lucha legal con el Cruz Azul, club que lo despidió cuando faltaba siete meses para acabar su contrato, tiempo que el estratega nacional pide que se cancele, ya que su salida no se dio por mutuo acuerdo. https://t.co/9W0W1Bxk3c pic.twitter.com/dXudxrPBFW

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 30, 2022 (FIN) INT/JSO Publicado: 30/6/2022

