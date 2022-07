Jaime Bellolio cree que declaraciones de Boric tienen el objetivo de «darle más agua al molino del Apruebo»

Entornointeligente.com /

Una lectura completamente funcional a la estrategia del Apruebo extrajo Jaime Bellolio, exministro titular de la Secretaría General de la Presidencia en el gobierno de Sebastián Piñera, respecto a las declaraciones del Presidente Gabriel Boric sobre la posibilidad de iniciar, desde cero, una nueva convención íntegramente electa por la ciudadanía en caso que la opción Rechazo se imponga el 4 de septiembre.

Según afirmó el militante de la UDI en declaraciones a radio Biobío, «el Presidente Boric lo dice como una fórmula para aumentar «el costo» de rechazar para reformar, porque ha salido en muchas encuestas que una de las principales razones para el Rechazo son los excesos y radicalismos de algunos convencionales».

«Al decir que habría un nuevo proceso, me imagino que lo que quiere decir es: ‘Ojo, vamos a tener esta discusión de esta forma’ (…) Es impensado suponer que el 5 de septiembre no va a ser necesario reformar, inclusive 3 de cada 4 votantes del Apruebo dicen que creen que hay que modificar la propuesta constitucional, según Cadem», señaló el también exdiputado gremialista. «Entonces yo creo que lo que él quiso fue asumir el costo de decir: ‘si usted vota Rechazo vamos a tener un nuevo proceso’. Esa es la propuesta que él está haciendo, no es que sea obligación», añadió.

No obstante lo anterior, Bellolio afirmó que las palabras del Presidente igual afectan a una parte de la izquierda, en especial esa izquierda «más dura porque en el fondo se está poniendo en la alternativa del Rechazo. Está diciendo que esto es lo que va a hacer el gobierno en caso de que gane el Rechazo y está garantizando que con el Rechazo igual habría una nueva Constitución».

«Algunos dicen por ahí que era mejor que se quedara callado, otros lo trataron de traidor, etc. Lo sienten como una afrenta y yo veo que es algo que el Presidente está haciendo quizás con tal de darle más agua al molino del Apruebo, pero que termina por chocar con sus propios seguidores», agregó.

Junto con aclarar que mantiene contacto con el ex Presidente Sebastián Piñera, Bellolio dijo comprender sus razones para no expresar su intención de voto, al tiempo que juzgó necesario replegar a los partidos de Chile Vamos ya que puede generar un efecto contraproducente, por lo que sería mucho más conveniente mantener a figuras de la centroizquierda como voceros del Rechazo.

«Hoy día no es el momento de las vocerías de los presidentes de los partidos de Chile Vamos», señaló Bellolio, abiertamente partidario de mantener en primera línea de campaña a esas voces progresistas que «antes se sentían interpretadas por una centro-izquierda o inclusive de gobiernos de más izquierda, pero que creen que esta es una mala propuesta».

