Jaime Bayly y la polémica relación con el fallecido actor Diego Bertie

Jaime Bayly escribió una polémica columna en el que responde a las últimas declaraciones que diera en vida el actor peruano Diego Bertie , quien falleció trágicamente tras caer del balcón de su departamento.

A través de una columna escrita en la página web de ‘El Francotirador’, Jaime Bayly le respondió con su característico estilo a Diego Bertie sobre la polémica relación sentimental que tuvieron.

LEER TAMBIÉN: FAMOSOS REACCIONARON A MUERTE DE DIEGO BERTIE , RUDDY RODRÍGUEZ: «AMIGO HOY EL CIELO SE VISTE DE ARTE» Vale recordar, que el también cantante confesó en mayo que su relación con el presentador, quien se encuentra radicado en Miami, fue un romance que no tuvo relevancia en su vida.

Bayly, utilizando los seudónimos ‘Soplapollas’ para referirse al peruano y ‘tragasables’ para hablar de él mismo , comenzó recordando las palabras del actor en el programa de Magaly TV La Firme.

«El actor Soplapollas ha aclarado que su relación erótica o amorosa con el plumífero Tragasables fue corta y fallida y se ha apresurado en afirmar que no fue una relación relevante para él, es decir, que Tragasables, a quien ensartó como anticucho, a quien sujetó y tensó como cometa veleidosa, fue irrelevante para él «, se lee en la columna.

«Tras ver la entrevista de la señora Chupacabras, el escritor Tragasables se ha sentido triste, descorazonado. No coincide con la versión de Soplapollas . Cree que se enamoró profundamente del actor, pero no tuvo el valor de aceptarlo, vivirlo, hacerlo público. Por eso se fue de aquella ciudad, de aquel país mojigato. Por eso se alejó de Soplapollas. Porque, para asumir su condición de bisexual, Tragasables tenía que marcharse al exilio y escribir su novela Salsipuedes», agregó.

Bayly, recalcó que su relación sentimental de hace varios años, no fue fallida ni irrelevante , puesto que él sí se enamoró y por eso le dedicó un capítulo de su libro «No se lo digas a nadie».

«Mi relación con Soplapollas no fue corta ni fallida, y tampoco fue irrelevante, piensa Tragasables. Duró un par de años. Fue mi primer hombre. Lo amé. No supe cómo amarlo, no supimos cómo amarnos, pero lo amé. Y por eso dediqué un capítulo de Salsipuedes, titulado El actor, a un personaje, llamado Soplamocos, inspirado en Soplapollas. Pensé en él, escribí pensando en él, porque seguía amándolo. Es decir que mi relación con Soplapollas no fue corta ni fallida, sino tremenda, intensa, brutal, atormentada, y al mismo tiempo me educó en unos placeres oscuros que hasta entonces desconocía», apuntó.

MUERTE DE BERTIE Bertie falleció este viernes, 5 de agosto, tras caer desde el piso 14 de un edificio , en Miraflores (Perú), pasadas las 4:00 de la mañana.

El Comandante General de los Bomberos, Mario Casaretto, informó que el portero del edificio llamó a Emergencias tras escuchar el impacto.

Poco tiempo después, paramédicos y bomberos llegaron al lugar para auxiliarlo. Bertie fue encontrado con múltiples fracturas en las piernas y espalda. Fue trasladado al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

El director de Comunicaciones de Hospital Casimiro Ulloa confirmó que el actor falleció a las 4:28 de la madrugada.

