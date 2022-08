Jaime Bayly y la contundente columna que le dedicó a Diego Bertie: «Fue mi primer hombre, lo amé»

Entornointeligente.com /

A través de una columna escrita en la página web de ‘ El Francotirador ’, Jaime Bayly le respondió con su propio estilo a Diego Bertie . Utilizando los seudónimos ‘Soplapollas’ para referirse al peruano y ‘tragasables’ para hablar de él mismo, comenzó recordando las palabras del también actor en el programa de Magaly TV La Firme.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! «El actor Soplapollas ha aclarado que su relación erótica o amorosa con el plumífero Tragasables fue corta y fallida y se ha apresurado en afirmar que no fue una relación relevante para él, es decir que Tragasables, a quien ensartó como anticucho, a quien sujetó y tensó como cometa veleidosa, fue irrelevante para él «, se lee.

» Tras ver la entrevista de la señora Chupacabras, el escritor Tragasables se ha sentido triste, descorazonado. No coincide con la versión de Soplapollas. Cree que se enamoró profundamente del actor, pero no tuvo el valor de aceptarlo, vivirlo, hacerlo público. Por eso se fue de aquella ciudad, de aquel país mojigato. Por eso se alejó de Soplapollas. Porque, para asumir su condición de bisexual, Tragasables tenía que marcharse al exilio y escribir su novela Salsipuedes» , agregó.

Su relación no fue irrelevante Diego Bertie rompe su silencio sobre Jaime Bayly. (Foto: Composición Infobae) Continuando con su descargo, Bayly dejó en claro que su relación sentimental de hace varios años atrás no fue fallida ni irrelevante, puesto que él sí se enamoró y por eso le dedicó un capítulo de su libro «No se lo digas a nadie».

«Mi relación con Soplapollas no fue corta ni fallida, y tampoco fue irrelevante, piensa Tragasables. Duró un par de años. Fue mi primer hombre. Lo amé. No supe cómo amarlo, no supimos cómo amarnos, pero lo amé. Y por eso dediqué un capítulo de Salsipuedes, titulado El actor, a un personaje, llamado Soplamocos, inspirado en Soplapollas. Pensé en él, escribí pensando en él, porque seguía amándolo. Es decir que mi relación con Soplapollas no fue corta ni fallida, sino tremenda, intensa, brutal, atormentada, y al mismo tiempo me educó en unos placeres oscuros que hasta entonces desconocía «, resaltó este domingo 05 de junio.

No se arrepiente de haber amado a Diego Bertie En el último párrafo de su columna, Jaime Bayly recalca que no se arrepiente de haber tenido un romance con Diego Bertie ni haber escrito de él . Además, revela que hasta la fecha lo recuerda con gran afecto, pero no desea volver a verlo en persona.

» ¿Se arrepiente Tragasables de haber amado a Soplapollas? No, claro que no. ¿Se arrepiente de haber publicado la novela Salsipuedes, de haber maliciado el personaje del actor Soplamocos con fama de mujeriego que, oh sorpresa, es gay en el clóset? No, por supuesto que no. ¿Recuerda con cariño o con ternura a Soplapollas? Sí, claro que s í», expresó.

» ¿Desea verlo? No, le da miedo verlo: cree que Soplapollas, en un ataque de ira, podría empujarlo del balcón de su edificio, o estrangularlo, o acuchillarlo. ¿Cree que ha hecho bien Soplapollas en salir del clóset en el programa de la señora Chupacabras? Sí, ha hecho muy bien en salir del clóset, nunca es tarde para hacerlo. ¿Debe seguir cantando Soplapollas? Por supuesto, piensa Tragasables. ¿Le gustaría que Soplapollas escribiera una canción sobre el amor y el desamor que ambos han vivido? Sería el hombre más feliz del mundo si Soplapollas escribiese una canción inspirada en mí, piensa Tragasables, aun si en esa canción me llama gordo, panzón, barrigón y burgués «, concluyó.

Muerte de Diego Bertie La madrugada del viernes 5 de agosto, el Perú despertó con la trágica noticia de la muerte del actor y músico Diego Bertie. El artista habría caído desde el balcón de su departamento y falleció a los minutos de llegar al hospital de emergencias de Miraflores.

En un comunicado del nosocomio donde fue atendido se indicó que el cuerpo sin vida de Bertie llegó a las 4:10 de la mañana y los médicos solo confirmaron su muerte.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com