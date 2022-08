Jaime Bayly asegura que el expresidente de Perú, Alan García, está vivo

Entornointeligente.com /

El controvertido periodista peruano, Jaime Bayly, aseguró en su columna de opinión que el expresidente Alan García estaría vivo y que se esconde en Suiza.

La publicación la realizó Bayly en su blog personal y empieza con un almuerzo en un restaurante, donde se encontró con la viuda de García.

La mujer le habría reclamado al periodista por una columna titulada, ‘La plata llega sola’. Al siguiente día, un sujeto bautizado como Braclays en la historia, le contó que el expresidente de Perú, Alan García estaría vivo.

«Alan no se suicidó. Alan está vivo. Alan vive. Alan se creía Dios. Dios no se entrega. Dios no se mata. Dios sobrevive», dijo.

«Alan era un escapista. Sabía que esa mañana irían a su casa a arrestarlo. No tenía un plan para matarse. Tenía un plan para escapar», añadió.

¿Cómo se habría fugado? Supuestamente, el expresidente del Perú salió por la azotea, saltó por los techos vecinos y se escondió en el cuarto falso de una casa cercana que su comando secreto había alquilado.

«García escapó por los techos, como huyó hace treinta años, cuando Fujimori mandó arrestarlo», dice la columna. Y es que uno de los enigmas en todo el caso de Alan Jara, tiene que ver con que nadie pudo reconocer su cuerpo.

Impresionantemente, para este interrogante, también el sujeto tenía una respuesta. Recordemos, que el expresidente de Perú a lo largo de su vida ha tenido varios problemas de corrupción pero no fue hasta el 2019 cuando la Policía se disponía a arrestarlo por asuntos relacionados con el caso Odebrecht cuando se disparó en la cabeza.

Si ese cuerpo no era el de Alan García, ¿de quién era? ¿y cómo nadie distinguió que el muerto no era él?

La explicación que Bayly plasma en su publicación, indica que el comando secreto de Alan mató esa mañana, de un balazo en la cabeza en el dormitorio de Alan, a un hombre alto, voluminoso, muy parecido a Alan, vestido de negro, como Alan vestía aquella mañana, a quien tenían escondido en el baño.

La columna cierra, con el abogado explicando por qué estaba escondido en Suiza. Dijo que algún día le mostrará una foto del expresidente en las montañas suizas, sin nadie que lo pueda reconocer.

