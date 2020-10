Jafet Soto explica su motivo para tirar la gorra muy molesto al estilo de Hernán Medford

Entornointeligente.com /

Durante el partido, Jafet Soto se vio bastante incómodo y muy molesto con lo que pasaba en la cancha. Inclusive, tiró la gorra al mejor estilo de Hernán Medford cuando se enoja en el desarrollo de un juego.

El empate sin goles entre Herediano y el Santos de Guápiles no dejó para nada contento al técnico de Herediano.

¿Qué pasa con la definición del equipo?

Creo que fiel a como lo he venido haciendo, hago un resumen, una visión de cómo vi el juego: Santos fue superior en el primer tiempo, es una virtud, manejó bien, presionó bien y no nos dejó generar el fútbol que estamos acostumbrados, ni brincar la línea de presión del Santos. Era lo que habíamos hablado. El primer tiempo fue muy parejo, hay que reconocer el trabajo de ellos. Tuvimos un par de opciones, dos me parece, dos penales muy claros, hay que llegar a ver el partido. Ahora lo hago. El segundo tiempo hicieron el 5-3-1 y los teníamos. Viene la expulsión de Brown, luego la de López y los encimamos. Nos falta meter el gol. La pelota pasó por el frente del área varias veces. Si no se generan opciones, no habrían posibilidades. Estoy contento con la generación de fútbol, a veces nos equivocamos.

¿Qué lo molesta? ¿Por qué se enojó tanto que tiró la gorra?

Un tema personal, una decisión que debí tomar y dudé. Soy una persona muy segura y cuando dudo no me gusta. Lo pensé así, dudé e hice lo que no quería. Fue un reclamo conmigo mismo, no con mis jugadores. Es un tema directamente conmigo.

¿La diferencia en puntos con respecto al líder se nota en lo futbolístico?

No, en la cancha está muy parejo el tema. Podemos hacer una recapitulación de mis partidos y de los rivales entre ellos y no hay tanta diferencia. Lo que hay son decisiones que benefician a otros y a otros no. Decisiones futbolísticas, que no son excusas. Empatamos, pero sí vamos a tomar mucho en cuenta para la próxima fecha si vamos a jugar en el Cuty o no.

¿Está pensando en otra sede?

Lo vamos a conversar, no es una excusa, pero en un momento determinado hay situaciones puntuales del juego que no nos están beneficiando, como el ancho de la cancha. Hay que evaluar mucho por nuestro estilo de juego.

¿Irá sin los seleccionados a jugar contra Grecia?

Esta vez no jugaron dos; son cuatro. No estuvieron Mauricio Núñez ni Yeltsin Tejeda. Hay suficiente gente para afrontar el partido.

¿Qué piensa de la diferencia de puntos?

Hay que calificar nada más, no le veo mayor tema. Veo a un equipo con mejor rendimiento, pero hay que calificar y calificando hay que tener mucho cuidado. Nos mandaron a Carlos (Salazar) de cuarto árbitro que es el que más expulsa y llega a indisponer y a gritarle de todo a mis jugadores. Yo he visto en el mundo que los cuartos árbitros pitan como centrales, solo aquí hay uno que es especialista como cuarto árbitro. Es la primera vez que veo eso.

Eso era un comercial, lo tenía ahí. Ahora que estaba dando vueltas en la cancha, estaba respirando, pensando. Llega y me dice que me aconsejaba que no me acercara a los árbitros. Yo no estaba cerca y él llegó a acercarse a mí. Me duele que a mi amigo Hernán Medford no le aceptaran la apelación.

Yo decidí portarme bien porque no le iba a dar el gusto de que me expulsara. Lo de McDonald estoy seguro de que es penal. Ya es hora de que la Comisión… me parece que yo podría pensar hoy que él me ha echado dos o tres veces. Creo que eso es algo que si nos fijamos, yo lo tengo apuntado. No recuerdo cuántas, pero es el cuarto árbitro con más expulsiones.

Reciba el boletín: El nerdo del fútbol Noticias de última hora, en tiempo real Registrarse Deseo recibir comunicaciones

¡Gracias! Su correo se ha registrado correctamente. Error

LINK ORIGINAL: La nacion

Entornointeligente.com