Jadue y dichos de Llaitul sobre robo de madera: «Ellos están recuperando algo que les es propio y que fue vendido ilegal»

Entornointeligente.com /

Siguen las repercusiones por los dichos de Héctor Llaitul . «La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche. Y para tener los fierros, y para tener los tiros, y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante», sostuvo en Peñalolén el pasado 10 de junio.

Quien se refirió ahora es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue , del Partido Comunista. En su programa semanal «Sin maquillaje», que se transmite por Youtube, el jefe comunal entregó su parecer.

«Cuando yo entiendo lo que está diciendo Héctor Llaitul, lo entiendo como que a Chile le falta asumir que le robó la tierra al pueblo mapuche y a los pueblos originarios y que se la ha venido robando durante mucho tiempo «, sostuvo.

Agregó que «y por eso él ocupa el concepto de la ‘recuperación’, finalmente ellos están recuperando algo que les es propio y que fue vendido de manera absolutamente ilegal, con un marco jurídico que no reconoce a los pueblos originarios y el derecho que ellos tenían sobre la tierra».

En esa misma línea, Jadue apuntó que «¿y quiénes son los beneficiados? Porque tu cachai que nadie se roba 200 toneladas de madera para llevárselas y esconderlas en el baño de la casa, porque no tienes dónde esconderlo, son las forestales las que compran madera robada mucho más barata que la que tienen que comprar en el mercado abierto».

Para él, «los que se terminan siempre beneficiando de esta actividad ilegal son las forestales que han descapitalizado Chile entero, que nos han hecho perder casi el 70% de nuestra biodiversidad y bosques nativos».

«Yo creo que los únicos que compran madera robada son las forestales, ¿o quién más? Tú creís que hay algún campesino pobre o algún obrero de la construcción que compra madera? No, no no. Cuando desaparecen toneladas de madera, las llevan a lugares donde están acostumbrados a procesar esas toneladas de madera», sentenció.

Revisa los dichos de Jadue ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com