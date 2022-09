Jadue apunta al Gobierno por triunfo del Rechazo: «Perdimos votos por los cambios de relato, por no cumplir los compromisos»

Entornointeligente.com /

Una vez más Daniel Jadue realizó críticas al Gobierno de Gabriel Boric. Esta vez, apuntando que la derrota del Apruebo en el Plebiscito se debió a decisiones tomadas por La Moneda.

En la vitrina de su programa «Sin Maquillaje», que se transmite por Youtube, el alcalde (PC) de Recoleta consideró que » este 62% versus 38% tiene algo de castigo al gobierno actual, a nuestro gobierno. Y hoy sería legítimo preguntarse si ceder ante las presiones de la derecha y ante la tecnocracia neoliberal, como en el caso del quinto retiro, nos hizo ganar o perder votos».

Sobre esto mismo, el ex candidato presidencial sostuvo que «uno tendría que preguntarse, por ejemplo, si la extensión de los Estados de Excepción en el Wallmapu contribuyeron a ganar algún voto. Los números indican que no, que perdimos votos. Alguien podría preguntarse legítimamente si no retirar las querellas a los presos de la revuelta y no acelerar el proceso de indulto y no terminar con la presión política en nuestro país nos hizo ganar o perder votos. Y yo creo que todo indica que perdimos votos, por los cambios de relato, por no cumplir los compromisos y por subordinar la política a la tecnocracia neoliberal».

Para el comunista, «se hizo campaña por el cuarto retiro, pero cuando fuimos gobierno nos negamos al quinto. Nunca lo entendí, no lo entiendo ahora, no lo entenderé mañana. La no mantención del IFE en las condiciones abiertas para las necesidades que la gente tenía o el cambio de las condiciones de la economía, que no hayamos retirado las querellas contra los presos de la revuelta, que hayamos continuado con la militarización del Wallmapu para no enfrentar el problema de fondo que es que las policías no hacen su pega (…) Yo creo que eso te termina pasando la cuenta».

Así también comentó que «hay que hacerse una autocrítica fuerte en el comando, yo creo que se cometieron errores garrafales. Se hizo una campaña muy espejo».

Y sobre el cambio de gabinete, Jadue expresó que «lo que espero y deseo es que este gabinete avance en las transformaciones comprometidas, que cumpla los compromisos que hizo el Presidente cuando estaba en campaña (…) y que traten de no cometer los errores no forzados que han cometido por la falta de prolijidad que hemos visto».

