Jade Picon congela ao ouvir pergunta sobre affair com Xamã e entrevista é interrompida A pergunta surgiu após boatos em redes sociais de que o suposto casal teria ficado na noite anterior do festival. Por Matheus Rodrigues e Suelen Bastos, g1 Rio

09/09/2022 21h43 Atualizado 09/09/2022

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon ficou paralisada nesta sexta-feira (9) ao ser perguntada nos bastidores do Rock in Rio sobre um suposto affair com o cantor Xamã. Sem a resposta de Picon, a entrevista foi interrompida.

Pergunta: «Jade e Xamã, existe isso?»

Jade não responde e assessor interrompe: «Essa pergunta não».

A pergunta surgiu após boatos em redes sociais de que o suposto casal teria ficado na noite anterior do festival. Na noite anterior do festival, Xamã revelou que está solteiro e que o flerte está liberado no festival: «Eu tô aproveitando bastante o Rock in Rio». Sobre boatos de affair com Jade, entretanto, Xamã negou: «A gente estava só conversando».

Já a ex-BBB, antes de deixar a entrevista desta sexta, contou que ama festival e gosta se encontrar com amigos e se divertir.

«Eu amo festival. Independente do festival que for, eu vou estar. Eu adoro, é muito gostoso. Você curte música, encontra amigos, se divertir. Estou no meu quarto dia de festival».

1 de 1 Xamã no Rock in Rio — Foto: Webert Belicio/ Agnews Xamã no Rock in Rio — Foto: Webert Belicio/ Agnews

