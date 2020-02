Jacky Bracamontes desata la polémica por foto de su hija en sesión de maquillaje para “Disney on Ice”

Entornointeligente.com /

Las hijas de Jacky Bracamontes han heredado el talento artístico de su madre. De allí que este miércoles 7 de febrero, la presentadora diera a conocer que su hija Renata participaría en el show de “Disney on Ice” en México.

La animadora publicó una foto de la tercera de sus hijas, de 4 años de edad, mientras un equipo de estilismo la maquillaba y peinaba.

Al parecer, la niña actuaría dentro del espectáculo que se estrenó la noche de este miércoles en la Ciudad de México. “Reni” sale con un hermoso vestido azul de plumas en el cuello y unos tacones celestes encantadores.

” Renata alistándose para @disneyonice !!! #laamo #disneyonice #dreamteam #RennyRocks @anlle11 @rosy_maquillaje @nathalymichan #MiElsa #Elsa #Frozen”, escribió la conductora en la publicación en su cuenta Instagram.

View this post on Instagram

Renata alistándose para @disneyonice !!! #laamo #disneyonice #dreamteam #RennyRocks @anlle11 @rosy_maquillaje @nathalymichan #MiElsa #Elsa #Frozen

A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv) on Feb 5, 2020 at 4:28pm PST

Critican a Jacky Bracamontes por maquillar a su hija Según el post de Jacky Bracamontes, el traje correspondía al personaje de Elsa en Frozen. Sin embargo, la foto generó polémica entre sus seguidores.

Algunos criticaron que siendo tan pequeña la estuviesen maquillando y arreglando como una adulta. Otros sí festejaron la noticia y se alegraron por la familia. Los más quisquillosos se quedaron encantados con los tiernos zapatos de Renata.

marycielobances “No puedo con tanto glamour, toda una diva, Rena, jajajajjaja a quién salió? hermosa. hellen_chavez.94 “Está muy linda, pero está muy chiqui para que la comiencen a maquillar”. pilaravilaarroyo “Sin Maquillaje, se VE MEJOR. Es Una NIÑA”. soyalantorres84 “Inventadilla desde chiquilla igual que la mamá”. yulissa_216446 “Jaja no puedo con ella. Dios te bendiga”. gemmadietrichmeier “Con maquilladora profesional y todo. Ay Jacky, te imaginas que todas al final se dediquen a la actuación”. saydiux “Amé sus zapatitos”. carmenmancebo “YO creo que Ella es la Elsa de la familia, jajaja, qué linda con sus taquitos”. martinezfrocio “¡Sus zapatos son lo máximo!”. Jacky Bracamontes acudió al estreno de “Disney on ice” junto a su esposo Martin Fuentes y sus otras dos hijas más grandes, Jaqueline y Carolina. Al parecer las mellizas se quedaron en casa.

View this post on Instagram

Mi familia favorita… Luz de mi vida😍💖 Los amo tanto… @jackybrv @mft07 #jacquelinebracamontes #jackybracamontes #martinfuentes #jackita #caro #renny #princesas #princesasdisney #amoooo #hermosas 😍💖 @fandompelicula vía instastory

A post shared by Fuentes_Bracamontes (@porjacky_family) on Feb 6, 2020 at 9:46am PST

LINK ORIGINAL: Metro

Entornointeligente.com