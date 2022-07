Jackson por propuesta de senadores PS y 4/7: «El gobierno no ve problemas en que ambas iniciativas puedan avanzar»

Entornointeligente.com /

Esta jornada se dará cuenta del ingreso del proyecto de los senadores socialistas, quienes buscan eliminar todos los quórums supramayoritarios de la Constitución actualmente vigente. Esto, en medio de la dilatada discusión en el Congreso respecto de la iniciativa impulsada por la DC que apunta a rebajar a 4/7 los quórum para modificar la Carta Fundamental.

Al respecto el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson , mencionó, en nombre del Ejecutivo, que «siempre hemos dicho que como agenda prioritaria del gobierno en los mensajes que nosotros estamos presentando estamos hoy día con urgencia a los proyectos que tiene que ver con temas sociales», ejemplificando con el bono de invierno, la extensión del postnatal y del IFE de emergencia, la reforma tributaria y de pensiones.

Sin embargo, el secretario de estado subrayó las libertades que tiene el Congreso Nacional para actuar en base a sus facultades y tramitar las iniciativas. «Una de ellas es el quórum de 4/7 de la Constitución y evidentemente por un tema de construcción piramidal de la estructura jurídica, en el caso de que se rebaje el quórum a 4/7 lo lógico es que también las leyes que son de rango orgánico constitucional bajen en su calificación «, y agregó que el gobierno cree que ambas iniciativas son complementarias.

En tanto, frente a las eventuales posturas que podrían tener los parlamentarios de gobierno ante estos proyectos, mencionó que «en permanente contacto con los jefes y jefas de comités, con los distintos parlamentarios y parlamentarias, por lo tanto, por supuesto que es una conversación donde puede que haya distintas posturas o interpretaciones» .

No obstante, aseguró que » el gobierno no solo no va a ser impedimento, sino que no ve ningún problema en que ambas iniciativas puedan avanzar «, y finalizó mencionando que no ingresarán indicaciones desde el Ejecutivo. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com