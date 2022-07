Jackson por prescindencia: «Todos sabrán que somos más proclives a una opción, pero eso no lo manifestamos»

Entornointeligente.com /

El ministro Segpres, Giorgio Jackson , se refirió esta mañana a los cuestionamientos por la prescindencia del Gobierno en las últimas actividades relacionadas a la campaña del Plebiscito.

«La prescindencia hace referencia a no ocupar recursos públicos ni dentro del tiempo laboral para manifestarse dentro de una opción específica y eso el Gobierno lo ha cumplido a cabalidad «, aseveró en entrevista con Chilevisión.

Así, desdramatizó la firma de borradores de Constitución en una pauta oficial esta semana, la utilización de la imagen de Chayanne promocionando el Apruebo y el uso de la camiseta chilena en el comando de esa opción.

En ese marco declaró que «nosotros no hemos nunca manifestado una opción en el uso de nuestro tiempo de gobierno, sino que cada uno en su fuero interno. Me imagino que todas las personas sabrán que somos más proclives a una opción, pero eso no lo manifestamos cuando somos autoridades de gobierno», dijo.

Esto porque «nos toca representar a todas y todos y decir que tanto el Apruebo como el Rechazo son opciones legítimas».

Jackson hizo énfasis en que el Gobierno se está encargando de informar a la población y repartir el texto. «Me llama la atención que nos reclamaban desde la oposición que antes del Plebiscito no estábamos gobernando y ahora que nos toca gobernar y que estamos explicando en terreno, como nos pidió Presidente, lo que nos están diciendo es que eso ellos lo interpretan una campaña» , alegó.

La iniciativa de gas a «precio justo»

El ministro también se refirió al plan piloto de comercialización de balones de gas a un «precio justo» y a las dudas sobre la iniciativa.

«Lo que nosotros queríamos era que la gente visualizara que es posible entrar desde una empresa pública a competir en el mercado del gas. Con esto primeros meses de implementación se van a aprender todos los detalles logísticos para poder hacer más eficiente el traspaso», aseguró.

Según Jackson, la tarifa que se está cobrando por los balones de Enap (entre $15 mil y $15.700) probablemente no se mantendrá así, pero seguirá siendo más baja que la que ofrecen las otras compañías.

«Es un programa piloto en el cual Enap está también invirtiendo en cuanto a conocimientos sobre la logística de cuál es el costo del balón listo. El problema es que la cadena logística todavía no está estudiada. La idea es generar un precio sostenible, donde la empresa pública pueda desarrollar un plan de negocio que le permita ser absolutamente sustentable», afirmó.

