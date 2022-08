Jackson Chourio tuvo jornada perfecta

Entornointeligente.com /

El venezolano Jackson Chourio no ha pasado por muchos baches ofensivos este año. Pero después de sumar un solo encuentro con más de un hit durante sus últimos nueve juegos, explotó a lo grande el domingo.

Chourio, principal promesa de los Cerveceros y prospecto Nro. 34 de todo el béisbol, según MLB Pipeline, conectó un jonrón y tres sencillos en su segundo duelo de cuatro imparables este mes durante la victoria de Clase-A Alta Wisconsin por 5-3 sobre South Bend.

Chourio prendió la fiesta para los Timber Rattlers en la baja del primer episodio, mandando un envío en 3-0 del también venezolano Daniel Palencia (prospecto Nro. 26 de los Cachorros) por encima de la cerca entre el jardín central y el izquierdo con un corredor en base.

«El plan hoy fue dejar que la bola corriera un poco más y tratar de pegarle con la maceta», dijo Chourio después del juego, vía Zoom. «Y así pasó».

En la tercera entrada, Chourio conectó un sencillo de línea al bosque central y luego dio otra línea de hit al izquierdo en el cuarto acto. Tres innings después, en su última vista al plato del día, el jardinero disparó su cuarto hit de la tarde, otra conexión al izquierdo. Durante sus últimos seis juegos, Chourio batea .348/.407/.783.

«Es la ética de trabajo, seguir ahí fajado y tratar de divertirme mientras juego», añadió Chourio.

Chourio ha escalado en los listados de prospectos esta campaña. Comenzó el año fuera del Top 100 de MLB Pipeline, antes de subir hasta el puesto 34 que ocupa actualmente. El joven de 18 años fue una revelación en Clase-A Carolina al inicio del año, bateando .324/.373/.600 con 12 cuadrangulares y 47 impulsadas en 62 partidos, antes de ser ascendido el mes pasado a Wisconsin, donde ha manejado el nuevo nivel con relativa facilidad.

«Hay un par de cosas que son un poquito diferentes, pero no veo un salto muy grande entre Carolina y aquí», dijo Chourio sobre la forma en la que trabajan los lanzadores en la Liga del Medio Oeste_._

La actuación del domingo marcó el cuarto choque de cuatro hits esta temporada para Chourio y el segundo desde su ascenso, junto a uno del 3 de agosto.

En 18 encuentros en Clase-A Alta, Chourio batea .297/.365/.514 desde su ascenso con cuatro vuelacercas y 12 remolcadas. Tres de esos cuadrangulares y siete de las empujadas llegaron durante los últimos cinco partidos del nativo de Maracaibo.

La explosión de Chourio lo ha colocado en el tope de los rankings de promesas de su organización, pero la estrella en ascenso no cree que el éxito se deba a ningún ajuste mecánico o mental en particular.

«El apoyo que siempre me da mi familia y otra gente cerca de mí me ayuda muchísimo», dijo. «Me motiva y es lo que me ha empujado durante esta temporada».

La victoria del domingo les permitió a los Timber Rattlers ganar la serie de seis juegos contra los Cachorros. Aunque Chourio aportó de distintas maneras, no dudó cuando se le preguntó cuál fue su parte favorita de la semana.

«Las tres bombas», respondió con una sonrisa.

Con información de MLB .

