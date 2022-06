Jack Miller regresará al equipo KTM para las dos próximas temporadas

Entornointeligente.com /

Madrid.- El piloto australiano Jack Miller volverá a ser piloto del equipo Red Bull KTM durante los próximos dos años según han confirmado desde la «escudería naranja» .

Miller, actualmente piloto oficial de Ducati junto al italiano Francesco «Pecco» Bagnaia y de 27 años, regresa nuevamente al fabricante austríaco, con quien fue subcampeón del mundo de Moto3 en 2014.

BREAKING NEWS 🚨 @jackmilleraus will race for Red Bull KTM Factory Racing from the 2023 MotoGP season. ✍️

📰 | https://t.co/hP5HLUwkD7 pic.twitter.com/XGJNqhaowA

— KTM Factory Racing (@KTM_Racing) June 9, 2022 Vencedor de nueve grandes premios y autor de treinta podios, el piloto australiano formará como compañero de equipo del surafricano Brad Binder en la plaza del portugués Miguel Oliveira.

En 2014 y como piloto KTM de Moto3, consiguió seis victorias y quedarse a las puertas del título de Moto3, en 2015 dio el salto directo a MotoGP, donde se ha ganado una reputación.

El director del equipo Red Bull KTM, el italiano Francesco Guidotti, reconoció que «tener a Jack junto a Brad en nuestro equipo significa que tenemos otro fuerte activo al que conozco bien, sé cómo le gusta trabajar y lo que puede aportar al box y su carácter y forma de pilotar nos ayudarán mucho en el desarrollo del proyecto RC 16».

